Doğa, tarih ve yemeğin buluştuğu rota: Kırklareli

Türkiye ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlarından oluşan en büyük longoz ormanlarına sahip olan Kırklareli, 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları ile doğa turizmine önemli katkı sağlıyor. Mert, Saka ve Erikli göllerinin önündeki alüvyon kumullar nedeniyle, Istranca Dağları'ndan akan derelerin kar erimesi sonucu yükselmesiyle oluşan subasar ormanları, farklı bitki ve hayvan türleriyle, doğa turizmini sevenlere alternatif sunuyor. Maviden yeşile yolculukta, karaca, geyik, kurt, tilki, çakal, sansar, su samuru gibi hayvanları görebilmenin, yüzlerce tür kuş gözlemlemenin, doğanın daha önce hiç rastlanılmayan renklerine tanık olmanın heyecanı ile İğneada, ziyaretçilerini ağılıyor. Kırklareli'nde 25 tescilli mağara bulunuyor. Bunlardan Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyündeki 2 bin 700 metrelik Dupnisa Mağarası, 2003'te turizme açıldı. Kuru ve sulu iki bölümden oluşan mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresi gezilebiliyor. Mağara, 16 türden yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. Zengin damla taş oluşumları, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlarda sarkıt, dikit ve sütunlarla dikkat çeken mağarayı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.