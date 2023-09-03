  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gezi
4
Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

2023-09-03 16:01:07
Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmesi bölgeye olan ilginin artmasına neden oldu.

#1
Foto - Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü olan ilçesi Sivrihisar, hem yerli hem de yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği bir yer haline geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün hayata geçirdiği başarılı projelerin yanı sıra, son yıllarda reyting rekorları kıran Gönül Dağı adlı televizyon dizisinin Sivrihisar'da çekilmesi ilçeye olan ilginin artmasına neden oldu.

#2
Foto - Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

Zengin tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Sivrihisar, "Gönül Dağı" dizisinin bu güzelliklere katkısıyla daha da popüler hale geldi. Dizinin dördüncü sezonunun çekimleri de Sivrihisar’da başladı. Çekimlerin yapıldığı mekanlar arasında özellikle Selçuklu dönemine ait olan Ulu Camii gibi tarihi yapılar büyük bir ilgi odağı haline geldi. Sivrihisar, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle tarih meraklılarının ilgisini topluyor.

#3
Foto - Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Gönül Dağı dizisinin ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini daha fazla kişiye tanıttığına değinerek, "Sivrihisar köklü mazisi ile yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin dikkatlerini çeken bir kentti. Gönül Dağı dizisi ile kentimizin tanıtımı daha da daha geniş bir kitleye ulaştı. Diziyi severek takip eden izleyenler âdeta Sivrihisar'ın büyüsüne kapıldı. Turistlerimizin tarihi kentimize yoğun ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve üst yapı hizmetlerine ek olarak, gezilebilecek kültürel mekanların sayısını arttırmak gibi hizmetlerimizle yerel halkımızın ve turistlerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'un milli takımdan ihraç edilmesi çağrısında bulundu..
Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir
Teknoloji

Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir

Google Flights, uçuşlar için en uygun zamanlamaya ilişkin güncellenmiş bilgiler sağlayan yeni bir özelliği tanıttı. Ucuz uçak bileti bulmak..
Almanya Başbakanı Scholz yaralandı
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı duyuruldu.
CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi
Siyaset

CHP'de 'danışman' krizi! Öztrak iddialara cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun danışman..
Ramos transferi artık an meselesi
Spor

Ramos transferi artık an meselesi

Galatasaray taraftarını üzecek, Al-İttihad taraftarını sevindirecek haber geldi. Dünya yıldızı Sergio Ramos her an Al-İttihad ile sözleşme i..
Fransa'dan Gabon kararı
Dünya

Fransa'dan Gabon kararı

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Fransa Savunma Bakanı Sebast..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23