Diziyle ilgi çekti! İşte turistlerin yeni rotası

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Gönül Dağı dizisinin ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini daha fazla kişiye tanıttığına değinerek, "Sivrihisar köklü mazisi ile yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin dikkatlerini çeken bir kentti. Gönül Dağı dizisi ile kentimizin tanıtımı daha da daha geniş bir kitleye ulaştı. Diziyi severek takip eden izleyenler âdeta Sivrihisar'ın büyüsüne kapıldı. Turistlerimizin tarihi kentimize yoğun ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve üst yapı hizmetlerine ek olarak, gezilebilecek kültürel mekanların sayısını arttırmak gibi hizmetlerimizle yerel halkımızın ve turistlerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.