Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

ZENCEFİL ÇAYI! Zencefil çayının içinde antioksidan ve antiinflamatuar görevi gören gingerol bulunuyor. Bu da vücudun kalori yakma yeteneğini artırıyor. 2012 yılında Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dikkat çeken Lauren Manaker, “Bu çalışmada zencefil çayı içen kişilerin daha az acıktığını ve daha az yemek yediği bulundu” ifadelerini kullandı. HİBİSKUS ÇAYI! Hibiskus bitkisi, ebegümecigiller ailesinden gelerek, farklı bölgelerde Mekke gülü, gül hatmi, nar çiçeği, hatmi çiçeği ya da amber çiçeği gibi farklı isimlerle biliniyor. Dünyanın birçok yerinde hibisküs bitkisi, gıda ve ilaç yapımında da kullanılıyor. Manaker, hibiskus çayının kilo kaybına katkıda bulunabilecek diğer içeceklere göre daha lezzetli ve kalorisiz bir alternatif olduğunu söyledi. Çayın etkilerine de değinen Manaker, “Ebegümecinin antosiyaninler adı verilen birincil bileşiklerinin vücudun karbonhidrat emilimini sınırlayabiliyor. Ayrıca Hibiskus, obezite karşıtı etkileri de bulunuyor. En önemlisi de bu çay vücutta yağ birikimini sınırlayabiliyor” dedi.