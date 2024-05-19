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Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

2024-05-19 12:57:26
Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

İdeal kilonuza kavuşmak isterken; bunu sıkıcı bir uygulama olmaktan çıkarıp sağlıklı ve keyifli bir çay molasına dönüştürmeye ne dersiniz? Ödüllü diyetisyenden işte yağ yakmamıza ve ödem atmamıza yardımcı olacak çaylar…

#1
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

İdeal kilonuza kavuşmak isterken; bunu sıkıcı bir uygulama olmaktan çıkarıp sağlıklı ve keyifli bir çay molasına dönüştürmeye ne dersiniz? Ödüllü diyetisyen Lauren Manaker, geçtiğimiz günlerde Health dergisinde kilo verme yolculuğunda en önemli destekçilerin çay olduğunu açıkladı. Peki hangi çay kilo verdiriyor? İşte yağ yakmamıza ve ödem atmamıza yardımcı olacak çaylar…

#2
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

Kilo vermek, birçok insanın sağlığını ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir hedef olarak biliniyor. Uzmanlar bu süreci; dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine odaklanan bütünlüklü bir yaklaşım olarak tanımlıyor. Ancak bu süreç, bireyden bireye farklılık gösterebiliyor. Örneğin herkes için etkili olan herhangi bir yöntem size hiçbir fayda sağlamayabilir.

#3
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

Bu yolculukta iki önemli unsur var; birincisi sabırlı olmak ikincisi de uygun sıvı tüketimi… Neredeyse tüm diyet listelerinin başında “sık sıvı tüketin” cümlesi geçer. Pek çok diyetisyen de suyun bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizer. Fakat sağlıklı kilo kaybı için tek başına bu yöntem yeterli değildir. Çünkü çok ciddi destekçiler de gerekiyor. Ödüllü diyetisyen Lauren Manaker, geçtiğimiz günlerde Health dergisinde kilo verme yolculuğunda en önemli destekçilerin çaylar olduğunu açıkladı. Manaker, beslenme ve spor düzeninin yanı sıra tüketilen çayların, yağ yakmaya ve ödem atmaya yardımcı olacağı gibi, iştahı keserek yeme güdüsünü kontrol altına alabileceğini söyledi.

#4
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

Peki hangi çaylar zayıflama sürecinde etkili? YEŞİL ÇAY! Lauren Manaker, yeşil çayın hem antioksidanlar hem de kafein içerdiğini ve bunların her ikisinin de kilo kaybına yardımcı olabileceğini açıkladı. Manaker, “Kateşinler adı verilen antioksidanlar metabolizmanızı destekler, vücudun yağ yakmasına ve karın bölgesindeki yağların azaltılmasına yardımcı olur. Kafein ayrıca kilo kaybına da yardımcı olabilir çünkü vücudun kalori yakma hızını hızlandırır. Yeşil çay tüm bunları iyi bir şekilde karşılıyor. Ayrıca vücudun, yağları enerji kaynağı olarak kullanmasına da yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

SİYAH ÇAY! Siyah çay, çaydaki flavonoid (pek çok bitkide bulunan güçlü antioksidanlar) düzeylerini artıran bir fermantasyon sürecinden geçer. Thearubiginler ve theaflavinler olarak adlandırılan bu flavonoidlerin, metabolizmaya yardımcı olduğu ve kilo kaybına katkıda bulunduğu düşünülüyor. Siyah çaydaki ‘polifenol’ (sağlığa olan faydaları ile bilinen organik bir bileşik çeşidi) adı verilen antioksidanların kilo vermede çok etkili olduğuna dikkat çeken Lauren Manaker, “Aslında siyah çay, yeşil çay ile aynı bitkiden oluşur, sadece işleme yöntemleri farklıdır. Siyah çayın, kilo verdirme dışında kalp sağlığı ve beyin fonksiyonu üzerindeki etkileri gibi çeşitli sağlık yararları da bulunuyor” dedi.

#6
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

OOLONG ÇAYI! Oolong çayı, yeşil ve siyah çaylar gibi ‘camellia sinensis’ denen bitkinin yapraklarından üretiliyor. Fakat çayın işlenme biçimi onu diğer çaylardan ayırıyor. Fermantasyon süresi yeşil çaydan daha uzun, siyah çaydan ise daha kısa tutuluyor. Bu iki çaya göre de dayanıklılık süresi oldukça fazla. Oolong çayının da kilo kaybına yardımcı olabilecek çeşitli polifenolik bileşikler içerdiğinin altını çizen Lauren Manaker, "Bu biyoaktif bileşenlerin yağ metabolizmasını güçlendirdiğine, vücudun yağları daha verimli yakma yeteneğini arttırdığına dair araştırmalar var. Örneğin Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma bize bu çayla ilgili güçlü veriler sunuyor” dedi.

#7
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

Manaker, şöyle devam etti: “Araştırmada iki hafta boyunca oolong çayı içen kişilerde yağ oksidasyonunun arttığı bulundu. Bunun da kilo kaybına yardımcı olabileceği ortaya kondu. Araştırmacılar ayrıca oolong çayının insülin seviyelerini ve kan şekerini düşürebileceğini de gözlemlediler.” NANE ÇAYI! Nane çayı, gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem kaslarını gevşeten mentol sayesinde sindirimi iyileştiriyor. Mentol ayrıca şişkinliğe de yardımcı oluyor. Manaker, “Nane çayı da diğer çaylar gibi kilo verme sürecinde sihirli bir içecek. Yapılan araştırmalara göre nane kokusu iştah bastırıcı olarak hareket ediyor. Bu da ciddi oranda kilo kaybına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

ZENCEFİL ÇAYI! Zencefil çayının içinde antioksidan ve antiinflamatuar görevi gören gingerol bulunuyor. Bu da vücudun kalori yakma yeteneğini artırıyor. 2012 yılında Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dikkat çeken Lauren Manaker, “Bu çalışmada zencefil çayı içen kişilerin daha az acıktığını ve daha az yemek yediği bulundu” ifadelerini kullandı. HİBİSKUS ÇAYI! Hibiskus bitkisi, ebegümecigiller ailesinden gelerek, farklı bölgelerde Mekke gülü, gül hatmi, nar çiçeği, hatmi çiçeği ya da amber çiçeği gibi farklı isimlerle biliniyor. Dünyanın birçok yerinde hibisküs bitkisi, gıda ve ilaç yapımında da kullanılıyor. Manaker, hibiskus çayının kilo kaybına katkıda bulunabilecek diğer içeceklere göre daha lezzetli ve kalorisiz bir alternatif olduğunu söyledi. Çayın etkilerine de değinen Manaker, “Ebegümecinin antosiyaninler adı verilen birincil bileşiklerinin vücudun karbonhidrat emilimini sınırlayabiliyor. Ayrıca Hibiskus, obezite karşıtı etkileri de bulunuyor. En önemlisi de bu çay vücutta yağ birikimini sınırlayabiliyor” dedi.

#9
Foto - Diyet listelerinin başında! Uzman isim açıkladı: Yağ yakmaya, ödem atmaya yardımcı çaylar! Bağımlısı olacaksınız

ROOİBOS ÇAYI! Güney Afrika’ya özgü Aspalathus linearis bitkisinin yapraklarından elde edilen rooibos çayı, kırmızı bitki çayı olarak biliniyor. Minik sarı çiçekleri bulunan bu çay türü, tıbbi amaçlar için de kullanılıyor. hurriyetin aktardığı haberde: Lauren Manaker, “Bu doğal tatlı çay, daha şekerli içeceklere olan isteğinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Çünkü bu çayda vanilya aromasına yakın bir tada sahip olan rooibos maddesi bulunuyor. Ayrıca çayda aspalatin adı verilen vücuttaki yağ depolamasını azaltan ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilecek bir antioksidan da bulunuyor” dedi.

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