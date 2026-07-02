Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Whitaker, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, ABD'nin Ukrayna'ya desteği konusunda kapsamlı duyurular yapacağı düşüncesinde olduğunu belirterek, "Herkesin elini taşın altına koyduğunu göreceksiniz. Ancak şu ana kadar Ukrayna için herkesten daha fazlasını yapan ülke, ABD olmuştur." dedi. ABD yapımı üstün nitelikli sistemlerin NATO üyesi ülkelere satışının gerçekleştirildiğine değinen Whitaker, "Bu sistemler, önce NATO müttefiklerimize satıldı, onlar da bunları Ukrayna'ya sağladı. Yani aslında burada Ukrayna'yı desteklemek için hep birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Avrupalı ​​müttefiklerimizin de Avrupa kıtasındaki bir savaşın getirdiği yükü üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu. Whitaker, NATO müttefiklerinin ABD'den 6 milyar doların üzerinde bir maliyete eş değer silah alımı yaparak, bunları Ukrayna'ya verdiğini aktardı, bunun "bir başarı hikayesi" olduğunu öne sürdü.