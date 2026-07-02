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Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

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Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, NATO Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye işbirliğinin güçlendirmesi gerekliliğini savunan Whitaker, Ankara'nın aynı anda 50 gemi ürettiğini söyledi.

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Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında, Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Ankara'da müttefik ülkelerle konuşulacak konuların içeriğine değinirken, İttifakın tüm üyelere karşı kapsayıcı olması ve taahhütlerini yerine getirmesi gereğine işaret etti.

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Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

ABD'nin, Avrupa'nın savunma üretimini artırma ve düzenlemeleri hafifletme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirten ABD'li Büyükelçi, "Ancak Avrupalı ​​savunma girişimlerinin çoğunda sıklıkla yer alan ve sadece ABD'yi değil, Türkiye ve diğerleri dahil olmak üzere AB dışındaki tüm müttefikleri dışarıda bırakan korumacı söylemleri kesinlikle desteklemiyoruz. Bu da zirve sırasında gündeme gelebilecek konulardan biri olabilir." ifadelerini kullandı.

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Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Whitaker, "Türkiye'ye tekrar gideceğim için büyük heyecan duyuyorum. Daha bir ay kadar önce oradaydım; 4 gün boyunca İncirlik, İzmir, Ankara ve İstanbul'u ziyaret ederek zirve hazırlıklarını yerinde inceledim." diyerek, bu yılki zirvenin "çok başarılı geçeceği" inancını vurguladı.

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Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

BD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma sözünü hatırlatan Whitaker, "Bilindiği üzere Ankara Zirvesi, Lahey savunma taahhüdü doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin gerçek bir ölçütü olacak." değerlendirmesinde bulundu. Savunma harcamalarının yükseltilmesi gereğine dikkati çeken Whitaker, şunları söyledi:

#5
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

"Hedef belli; Avrupa'nın konvansiyonel savunmasına ilişkin yükü, NATO'daki müttefiklerimize devretmeye devam etmek. En önemlisi de askeri kabiliyetleri ele alacağız çünkü mesele, sadece para harcamak değil, nihayetinde o harcamayla hangi kabiliyetlerin kazanıldığıdır. Bu kabiliyetler, Avrupa'da gerçekleşmekte olan mevcut yük paylaşımı değişimini desteklemelidir."

#6
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Whitaker, savunma sanayi alanında inovasyonun ve ortak üretimin artırılması gerekliliğinin altını çizerek, "dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli ortam göz önüne alındığında" güçlü ve yetkin olmak gerektiğine işaret etti.

#7
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Ukraynalıların Rusya'ya karşı savaşta "harika bir iş çıkarmaya devam ettiğini" belirterek, ABD'nin Kiev yönetimine desteğini vurguladı. "Müttefiklerimiz, Amerikan silahlarını satın alıp Ukrayna'ya sağlıyor; bunlar mevcut en iyi silahlar. Bu program kapsamında 6 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştık ve buna devam ediyoruz." diyen Whitaker, Ukrayna'nın mücadeleyi sürdürmesine yardımcı olacak, "uzun vadeli ve istikrarlı destek taahhütlerinin" önemine değindi.

#8
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Whitaker, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, ABD'nin Ukrayna'ya desteği konusunda kapsamlı duyurular yapacağı düşüncesinde olduğunu belirterek, "Herkesin elini taşın altına koyduğunu göreceksiniz. Ancak şu ana kadar Ukrayna için herkesten daha fazlasını yapan ülke, ABD olmuştur." dedi. ABD yapımı üstün nitelikli sistemlerin NATO üyesi ülkelere satışının gerçekleştirildiğine değinen Whitaker, "Bu sistemler, önce NATO müttefiklerimize satıldı, onlar da bunları Ukrayna'ya sağladı. Yani aslında burada Ukrayna'yı desteklemek için hep birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Avrupalı ​​müttefiklerimizin de Avrupa kıtasındaki bir savaşın getirdiği yükü üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu. Whitaker, NATO müttefiklerinin ABD'den 6 milyar doların üzerinde bir maliyete eş değer silah alımı yaparak, bunları Ukrayna'ya verdiğini aktardı, bunun "bir başarı hikayesi" olduğunu öne sürdü.

#9
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin diğer müttefikler için bir "model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Whitaker, bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek, İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi.

#11
Foto - Matthew Whitaker 'inanılmaz, Ankara ile devam etmeliyiz' dedi ve açıkladı: Türkiye orada 50 gemi üretiyor

Türkiye'yi "inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik" olarak niteleyen Whitaker, "NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar." değerlendirmesinde bulundu. Whitaker, "Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz." diye ekledi.

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Yorumlar

Hanzo

50 savaş gemisini Amerika bile üretemezken Türkiye nasıl üretiyor. Demekki Londra’daki,newyorktaki Yahudi bankerler kesenin ağzını açmışlar Türkiye’ye. İsrailin asıl korkacağı yer bu nokta.
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