Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Ocak ayı boyunca 180 ve 240 TL olan burma kadayıfın fiyatında sabitleme kararı aldıklarını belirten Elkaan, “2022 yılında esnafımızın bazı zorlukları oldu. Kullandığımız malzemelerde de fiyat yükselmeleri oldu. Hükümetimizin açıkladığı fiyat sabitleme politikası var. Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde Coğrafi Tescil İşaret Belgesi almış ve Diyarbakır’ımızın iftiharı olan cevizli ve fıstıklı burma kadayıfımızın fiyatını 1 ay sabitledik. Maliyet fiyatı yükselse de 220 Türk Lirası olan cevizli burma kadayıfımızı 180 Türk Lirasına indirip 1 ay boyunca sabitledik. Bunun yanında 270 Türk Lirası olan fıstıklı kadayıfımızı da 1 aylık 240 Türk Lirasına indirdik” dedi.