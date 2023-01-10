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Ekonomi
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Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

2023-01-10 09:58:15
Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Fiyat sabitleme ve indirim politikasına Diyarbakır’daki tatlıcılar da katıldı.

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Foto - Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin zincir marketlere yönelik çağrısının ardından "fiyat sabitleme ve indirim" politikasına Diyarbakır’daki tatlıcılar da katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasına ‘fiyat sabitleme ve indirim’ çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaan'da ocak ayı boyunca 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen 'burma kadayıf' fiyatlarında indirim ve sabitlendiğini duyurdu.

#2
Foto - Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Elkaan, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi verilen ‘cevizli burma’ fiyatında 40 lira indirim yapılırken ‘fıstıklı burma’ fiyatında ise 30 lira indiriminin yapıldığını söyledi.

#3
Foto - Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Ocak ayı boyunca 180 ve 240 TL olan burma kadayıfın fiyatında sabitleme kararı aldıklarını belirten Elkaan, “2022 yılında esnafımızın bazı zorlukları oldu. Kullandığımız malzemelerde de fiyat yükselmeleri oldu. Hükümetimizin açıkladığı fiyat sabitleme politikası var. Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde Coğrafi Tescil İşaret Belgesi almış ve Diyarbakır’ımızın iftiharı olan cevizli ve fıstıklı burma kadayıfımızın fiyatını 1 ay sabitledik. Maliyet fiyatı yükselse de 220 Türk Lirası olan cevizli burma kadayıfımızı 180 Türk Lirasına indirip 1 ay boyunca sabitledik. Bunun yanında 270 Türk Lirası olan fıstıklı kadayıfımızı da 1 aylık 240 Türk Lirasına indirdik” dedi.

#4
Foto - Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Fiyat sabitleme politikasının devam etmesiyle birlikte sektör olarak katkılarının da devam edeceğini söyleyen Elkaan, “Biz de hükümetimizin uyguladığı politikaya destek vermek ve yaptığımız uygulamanın örnek olması amacıyla bu kampanyayı başlattık. Fiyatlar böyle sabit olduğu müddetçe halkımıza olan desteğimiz devam edecektir. Şu an ki piyasanın da gidişatına baktığımız zaman herhangi bir zam beklentimiz yok. Birçok firmanın sabitleme politikasına geçmesi sevindirici bir haberdir. Fiyat sabitleme politikası devam ederse bizim de katkılarımız devam edecek” ifadelerinde bulundu.

#5
Foto - Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Diyarbakır’da tatlı üreticisi olan firma sahibi Ahmet Altunbay, tüm firma ve sektörün elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Diyarbakırlı tatlıcılardan önemli karar!

Tedarikçilerin malzemelere zam yapmadığı müddetçe kendilerinin de fiyatları sabit tutacağının altını çizen Altunbay, “Odamızın aldığı karar ile tatlılarda indirim kampanyası yapıyoruz. Devletimizin de çağrısı bu yöndeydi zaten. Bu yüzden coğrafi işaretli burma cevizli kadayıfımızın fiyatını 220 Türk Lirasından 180 Liraya, burma fıstıklı kadayıfımızı da 270 Liradan 240 Liraya düşürüyoruz. Böylelikle 1 ay boyunca fiyatımızı sabit tutuyoruz. 1 ay sonra inşallah malzemelerde yükseliş olmazsa fiyatlarımızın bu yönde sabit kalmasını düşünüyoruz. Tedarikçi arkadaşlarımız zam yapmazsa bizler de zam yapmayız” ifadelerine yer verdi.

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