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Diyarbakır'da vahşet! Bunu yapan insan olamaz

2022-11-14 15:13:17
Diyarbakır'da vahşet! Bunu yapan insan olamaz

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir dönercinin önünde meydana geldi.

#1
Foto - Diyarbakır'da vahşet! Bunu yapan insan olamaz

Dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

#2
Foto - Diyarbakır'da vahşet! Bunu yapan insan olamaz

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Diyarbakır'da vahşet! Bunu yapan insan olamaz

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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