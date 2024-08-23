Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim dersi almaya giden Narin'den 3 gündür haber alınamıyor

Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım” dedi. Kızının bulunması için çağrıda bulunan Güran, “Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen kızımı bana bulun. O benim pınar çiçeğimdir. O benim kalbimdir. Daha ben ne diyeyim. Lütfen, kim almışsa kızımı versin. Sizin de bir anne ve babanız var. Kızımı bir köşeye bırakıp gönderin bana. Allah rızası için yardım edin” diye konuştu. Baba Arif Güran, kızının saat 13.00'ten sonra evden çıkıp Kur'an kursuna gittiğini, camide dersini aldıktan sonra amcakızlarıyla okulun bulunduğu yere geçip oyun oynadıklarını ifade etti.