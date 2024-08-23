2024-08-23 12:37:47 Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim dersi almaya giden Narin'den 3 gündür haber alınamıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çarşamba günü camiye ilk kez Kur'an-ı Kerim dersi almaya giden ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in ailesi gözyaşları içinde evladının bulunmasını bekliyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 17.00 sularında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Dün jandarmanın “Yel” isimli iz takip köpeğinin yanın sıra helikopter desteğiyle arama çalışmaları yürütüldü.