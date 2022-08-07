  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Diyarbakır'da feci kaza: 3 yaralı

2022-08-07 19:05:29
Diyarbakır'da feci kaza: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır-Batman karayolunda meydana geldi.

Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır-Batman karayolunda meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, Batman istikametinden gelen 02 ACG 362 plakalı hafif ticari araç, Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyü 28. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Batman istikametinden gelen 02 ACG 362 plakalı hafif ticari araç, Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyü 28. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

#3
Foto - Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

#4
Foto - Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

#5
Foto - Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine sevk etti.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine sevk etti.

#6
Foto -

ABD medyasında dikkat çeken Türkiye analizi
Dünya

ABD medyasında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, Türkiye-Yunanistan-ABD üçgeninde yaşananları analiz etti.
Malatya'da kayısı üreticilerinin lisanslı depoya ilgisi artıyor
Ekonomi

Malatya'da kayısı üreticilerinin lisanslı depoya ilgisi artıyor

Malatya'da, geçen yıl temmuz ayında 100, sezon boyunca ise 300 ton ürünün emanet edildiği Türkiye'nin ilk Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, bu se..
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den samimi Erdoğan itirafı: Direnmeseydi hepimiz katledilmiştik!
Siyaset

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den samimi Erdoğan itirafı: Direnmeseydi hepimiz katledilmiştik!

CHP'den istifa eden Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, eski partisi ve terör örgütü PKK ile ortaklık kuran Millet İttifakı'na zehir zemberek sö..
Putin'e böyle seslendiler: Askerlerini topraklarımızdan çek
Dünya

Putin'e böyle seslendiler: Askerlerini topraklarımızdan çek

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Gürcistan arasında 2008 yılında yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların 14. y..
Benzinin ateşi biraz da olsa söndü... Darısı gıdanın başına!
Ekonomi

Benzinin ateşi biraz da olsa söndü... Darısı gıdanın başına!

"Benzinin ateşi bir nebze olsun söndü ancak bu gıda fiyatlarına yansımadı" diyen Nurullah Gür, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu...
Terör devleti İsrail şehit etmeye ve yıkmaya devam ediyor!
Dünya

Terör devleti İsrail şehit etmeye ve yıkmaya devam ediyor!

Siyonist terör devleti İsrail’in son iki günde Gazze’deki sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği saldırılarda şehit olan Müslümanların..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23