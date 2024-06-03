  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
8
Diyarbakır’a dört günlük yasak

2024-06-03 16:31:56
Diyarbakır’a dört günlük yasak

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde 3- 7 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağının getirildiğini duyurdu.

#1
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde 3-7 Haziran tarihleri arasında eylem yasağının getirildiği duyuruldu.

#2
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

Valilikten yapılan açıklamada, "03.06.2024 günü Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir.

#3
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde ‘kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden’, Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri,

#4
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil olmak üzere il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 03 Haziran günü saat 14.15'ten 07 Haziran 2024 günü saat 14.14'e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

#5
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

#6
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

#7
Foto - Diyarbakır’a dört günlük yasak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayalet uçakları daha önce görecek! Heyecanlandıran MURAD-600A özelliği!
Teknoloji

Hayalet uçakları daha önce görecek! Heyecanlandıran MURAD-600A özelliği!

Bu özellik herkesi heyecanlandırdı. Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen AESA radarı MURAD-600A, Amerikan F-35 ve F-22 savaş uçaklarınd..
3 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

3 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (3 Haziran 2024) sunuyoruz...

Yabancılar bir ilimize göz dikti! Çılgınlar gibi arazi topluyorlar

Yabancılar bir ilimize göz dikti! Çılgınlar gibi arazi topluyorlar
O ilimizde 3 milyar liralık doğal gaz rezervi bulundu! Her yerden fışkırıyor
Ekonomi

O ilimizde 3 milyar liralık doğal gaz rezervi bulundu! Her yerden fışkırıyor

Enerji alanında yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu kez Tekirdağ'da doğalgaz rezervine ulaşıldı.
Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda 3,37 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.

Aziz Yıldırım’dan şaşırtan savunma sanayii itirafı: Türkiye’yle çalışmıyorduk! Parayı harcayacak yer arıyorum

Aziz Yıldırım’dan şaşırtan savunma sanayii itirafı: Türkiye’yle çalışmıyorduk! Parayı harcayacak yer arıyorum
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23