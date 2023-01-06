2023-01-06 22:42:15 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medine’de Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez: Vatandaşlarımız sabretsin!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medine’de Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığı'nı ziyaret etti.
2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden Başkan Erbaş, bir dizi temasta bulundu.
Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığı'nı ziyaret eden Prof. Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Erbaş’a ziyaretinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı da eşlik etti.
Prof. Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23