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İslam
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!

2023-01-06 22:42:15
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medine’de Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!

2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden Başkan Erbaş, bir dizi temasta bulundu.

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Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!

Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığı'nı ziyaret eden Prof. Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!

Başkan Erbaş’a ziyaretinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı da eşlik etti.

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Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş Arabistan'da!

Prof. Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

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