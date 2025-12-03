  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

DHA Giriş Tarihi:
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

CHP'li Esin Köymen'in belediye başkanlığını yaptığı İstanbul'un Maltepe ilçesi, adeta çöp tepeye döndü.

#1
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

Maltepe Belediyesi’nde belediyeyle yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle temizlik işçileri işe gitmeyerek eylem yaptı. 3 gündür toplanmayan çöpler sebebiyle ilçe genelinde çöp yığınları oluştu.

#2
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş.'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34' üncü maddesine dayanarak, çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle eylem başlattı. 1 Aralık'tan beri toplanmayan çöpler, sokak ve kaldırımlarda birikerek kkötü kokuya nedne oluyor.

#3
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

'BELEDİYE KİMSEYİ MAĞDUR ETMESİN' - Çöplerin toplanmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor sinek dolu. Çöpleri gördüğünüz gibi böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye maaşları versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu insanlar pisliğin içinde mi duracak. Her yer sunta pislik çöp. Kokudan geçilmiyor. İki gündür böyle. Yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz." dedi.

#4
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

'HADDİNDEN FAZLA KOKU VAR' - Maltepe’de oturan Mesut Deniz ise, "Burada çocuk parkı var çöpten geçilmiyor. Çocuklar kokudan parka gidemiyor. Bu ne biçim iştir. Bu ne biçim belediyeciliktir. Olmaz böyle birşey. Bir an önce anlaşılsın da temizlik olsun. Aşağı yukarı 4-5 günden beri bu pisliği çekiyoruz. Haddinden fazla koku var. Ne parka gidilebiliyor ne de evlere girilebiliyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

MALTEPE BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA - Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

#6
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

Açıklamada, "Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır. Önceliğimiz ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerinin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi.

#7
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

'MAAŞ ÖDEMELERİ 10 GÜN İLERİ ATILIYOR; MESAİLER EKSİK YATIRILIYOR' - DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

#8
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

"Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediye tarafından yapılan açıklamada 'Biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok' deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25'inci gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin İnsan Kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir.

#9
Foto - Vatandaş CHP’li belediyeye isyan! Maltepe değil çöp tepe

Biz işçiler belediye yönetimiyle 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Rusların Türkiye'ye yönelik ilgisi her geçen sene artıyor. Rusya Tur Operatörüleri Birliği, Rus turistler için Türkiye tatilinin en doğru za..
İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı
Gündem

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı.

Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi
Gündem

Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

İran, Doğu Horasan bölgesinde 61 milyon tondan fazla altın cevheri içeren dev bir altın yatağı keşfetti. Ülkenin son yıllardaki en büyük mad..
Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler
Gündem

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kura töreninde ismini okuduğu savcı adayı Batuhan Akbulut'u salonda bulamayınca herkesi gülümseten bir espri y..
Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!
Gündem

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Yunan basını, Avrupa Birliği'nin yatırım planlarını teslim ettiğini açıklarken 19 ülkenin katıldığı SAFE programı çerçevesinde Türkiye ne ko..
Altın fiyatları düştü
Ekonomi

Altın fiyatları düştü

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23