ÇİN’E YUSUF HAS HÂCİB İLE MESAJ: “ ‘Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir’ diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük âlim Yusuf Has Hâcib’in aziz ruhuna Fâtiha okudum. Allah bütün âlimlerimize rahmet eylesin.”