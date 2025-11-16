Kira fiyatları düşüş trendinde: Piyasadaki “balon” sönüyor

"Hatay'da deprem konutlarında en düşük kira fiyatınığ 8 bin TL'den görebilirken, en yüksek kira fiyatı olarak 22 bin TL'den görebiliriz" Deprem konutlarında kira fiyatlarının en düşük 8 bin TL, en yüksek 22 bin TL civarında olduğunu söyleyen Özkan, "Deprem konutlarında ortalama kira fiyatları şu an 15 bin TL bandında diyebiliriz. Şehre uzaklığı, kat ve kot altında olup olmaması, birçok etken fiyatları etkiliyor. Şu an en düşük kira fiyatını 8 bin TL'den görebilirken, en yüksek kira fiyatı olarak 22 bin TL'den görebiliriz. Bu fiyatlarda dairenin kaçıncı katta olduğu ve şehre yakınlığı çok fark eder. Kot olan bir daire şu an 8 ila 10 bin TL'den kiraya tutulabilir ve insanlar şehir merkezine daha yakın bir daire ise 20 bin TL'den tutulabilir. Kot altı dairelerimiz çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü insanlarda hala bir deprem travması devam ediyor ve insanlar çok fazla zemine yakın dairelerde kalmak istemiyorlar. Genelde talep gören dairelerimiz üst katlar veya binanın en üst katı oluyor. Bu katlar daha çok talep gördüğü için doğal olarak alt kattaki dairelerin fiyatı 10 bin TL oluyor" dedi. "Tüm Türkiye ile beraber İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır" Türkiye genelinde yapımı planlanan 500 bin sosyal konutun deprem bölgesinde olduğu gibi büyükşehirlerde de kira fiyatını etkileyeceğini söyleyen Özkan, "Sosyal konutlar Türkiye genelinde ev fiyatlarını da etkileyecek. Sosyal konutların girmesi ile insanların ilk üç temel ihtiyaçtan biri barınma ihtiyacı olduğu için çok yüksek talep görecek ve fiyatlar da bayağı bir gerileme yaşatacaktır. Tüm Türkiye ile beraber İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerimizde sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır" şeklinde konuştu. "Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum" Kiracı Cüneyt Kurtoğlu, deprem konutuna 12 bin TL kira ödediğini ifade ederek, "Gülderen TOKİ konutlarında kiralık evde oturuyorum. Deprem konutunda oturuyorum. Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum. 7 aydır kira veriyorum. Ev sahiplerinin bazıları kira fiyatlarında abartı yapıyorlar. Buradaki kira fiyatları en fazla 13 ila 15 bin TL civarında oluyor. 12 bin TL'ye oturuyorum ve memnumum" ifadelerini kullandı.