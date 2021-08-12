Dışarıdan ithal ediliyordu... Milli imkanlarla üretildi

"Bunun için cihazı, ekranı yukarı gelecek şekilde konumlandırarak mandal şeklinde açıp tırnak yine yukarı bakacak şekilde parmağınızı yerleştiriyorsunuz. Ardından butona bastığınız anda birkaç saniye içerisinde ölçüm yaparak ekranda kayıt altına alıyor. Pulse oksimetre ile yapılan ölçümde sağlıklı bir insanda kandaki oksijen seviyesinin yüzde 95-100 arasında olması normal kabul edilir. Kişide akciğer ya da solunum yollarıyla alakalı bir rahatsızlık varsa bu seviye yüzde 92'nin altına düşer. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi halinde vücut dokularına yeterli oksijenin ulaşmayacağı bir durum olan hipoksinin işareti olabileceğinden herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Bir nabız oksimetresi, nefes nefese kalmadan veya başka semptomlar ortaya çıkmadan bunu tespit etmemize yardımcı olabilir, böylece hızlı bir şekilde ilgili bir sağlık kuruluşu ile irtibata geçerek yardım alabilirsiniz."