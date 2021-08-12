2021-08-12 14:06:54 Dışarıdan ithal ediliyordu... Milli imkanlarla üretildi
Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, saniyeler içerisinde kandaki oksijen seviyesi ile nabız ve kalp atış değişkenliğini aynı anda ölçebilen pulse (nabız) oksimetre cihazı geliştirdi. Türkiye'de bu talebin yurt dışından ithal edilen ürünlerle karşılandığını söyleyen Yakuphanoğlu, "Bizler de ithal ürünlere alternatif olması için yerli ve milli bir cihaz ürettik. Seri üretimine geçtiğimiz yerli pulse oksimetremizi şu an için yurt içinde pazarlıyoruz. Asıl hedefimiz yerli cihazımızı özellikle yurt dışına pazarlamak" diye konuştu.