Dışa bağımlılık sona erdi... Türkiye üretim üssü haline gelecek

Ekoteks Laboratuvarı'nda günlük hayata değen bütün ürünlerle ilgili hem vatandaşların sağlığını koruyan hem de ürünlerin güvenliğiyle ilgili birçok test yapıldığını belirten Varank, "Burada kendileriyle beraber gerçekleştirdiğimiz ciddi bir IPA projesi vardı. Tekstil sektörü bildiğiniz gibi şu anda global dünyada en fazla sürdürülebilirliğe ve çevreye verilen önemin yansıdığı bir sektör. Dolayısıyla biz Türkiye'deki tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörlerini nasıl daha sürdürülebilir, nasıl çevreye daha saygılı bir hale getirebiliriz, bu manada dijitalleşmeyle onları nasıl daha rekabetçi yapabiliriz diye bir proje yürütüyoruz." dedi.