2022-03-07 12:36:14 Dışa bağımlılık sona erdi... Türkiye üretim üssü haline gelecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyuncaktan sağlık ürünlerine kadar daha önce yurt dışında yapılan inceleme testlerinin, Türkiye’de yapılmasına imkan sağlayan Ekoteks Laboratuvar Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Varank yaptığı açıklamada "Salgınla beraber Türkiye'yi bir üretim üssü yapma planlarımızda tekstil hazır giyim konfeksiyon sektörü de daha fazla gelişerek inşallah ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacak" ifadelerini kullandı.