Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Öte yandan milli işlemci ÇAKIL ve ALP-EREN gibi projelerle açık kaynaklı mimariler üzerinden dışa bağımlılık azaltılarak, güvenli işlemci çekirdekleri oluşturulacak. Ülkenin güçlü olduğu otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde ise yerli çiplerin kullanım alanlarının nasıl genişletilebileceği araştırılacak. Türkiye'nin çip gündemi, tek başına bir yatırım başlığı olarak değil, sanayi ve teknoloji dönüşümünün kalıcı eksenlerinden biri olarak ele alınacak. Nitelikli insan kaynağından test ve standart altyapısına, üniversite araştırmalarından sanayi ile kurulan işbirliği ağlarına kadar geniş bir kapasite inşa edilecek.