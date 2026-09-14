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Teknoloji-Bilişim
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Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Türkiye, kimliklerden pasaportlara ve kritik savunma sistemlerine kadar hayati önem taşıyan çiplerin yurt içinde üretilmesi için 2027-2029 Orta Vadeli Program kapsamında devasa bir teknoloji hamlesi başlattı. TÜBİTAK ve YİTAL öncülüğünde yürütülen projelerle üretim kapasitesi nanometre seviyesinde geliştirilirken, HIT-30 Yatırım Programı çerçevesinde ayrılan milyarlarca dolarlık bütçeyle ulusal çip ekosistemi kuruluyor. ÇAKIL ve ALP-EREN gibi milli işlemci projeleri sayesinde açık kaynaklı mimariler üzerinden dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve güvenli işlemci çekirdeklerinin oluşturulması hedefleniyor.

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Foto - Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Otomotivdeki elektronik kontrol ünitelerinden beyaz eşyalardaki motor sürücülerine, güç kaynaklarından sensörlere, haberleşme altyapılarından kritik savunma sistemlerine kadar, üretimin sürekliliğini doğrudan belirleyen çip tedariki, üretim gücünün, teknolojik liderliğin ve ekonomik güvenliğin temel unsuru olarak görülüyor. Dünya genelinde son dönemde yaşanan arz sorunlarını, mevcut tasarım ve üretim kabiliyetlerini güçlendirerek ve araştırma kapasitesini artırarak aşmayı planlayan Türkiye, küresel değer zincirinde daha üst basamaklara çıkmak için düğmeye bastı.

#2
Foto - Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Bu kapsamda, 2027-2029 Orta Vadeli Program'da (OVP), teknolojik bağımsızlığın ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla yarı iletkenlerin de aralarında bulunduğu stratejik sektörlerde yerli AR-GE, üretim ve yenilik kapasitesinin artırılması temel hedeflerden biri olarak belirlendi. Programın "Ekonomik Güvenlik ve Dayanıklılık" başlığı altında, kritik teknolojilerde yerli kapasitenin geliştirilmesine yönelik adımlar arasında çip üretim tesislerinin kurulması da yer aldı.

#3
Foto - Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Bu tesislerle kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi sağlanacak. Sektörde üretim kapasitesinin yanı sıra AR-GE, tasarım ve ticarileştirme kabiliyetleri de geliştirilecek. Milli projelerle Türkiye'nin küresel çip yarışında öne çıkması sağlanacak. İmalat sanayisi, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde arz güvenliğini güçlendirmek üzere kritik alanlarda teknoloji geliştirilmesi başta olmak üzere yerli üretimi destekleyici eylem planları hazırlanıyor.

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Foto - Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Yıl sonuna kadar oluşturulması öngörülen planlar, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun değerlendirme ve kararına sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek. Eylem planlarıyla ülkenin çip sektöründe tasarım ve AR-GE alanındaki yetkinliği üretim aşamasına da taşınacak. Halen TÜBİTAK BİLGEM ve Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) aracılığıyla çalışmalar yapılıyor. Böylece mevcut üretim kapasitesinin 250 nanometreden OVP döneminde 110 nanometre seviyesine geçilmesi hedefleniyor.

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Foto - Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Kamu desteğiyle çok ortaklı "Ulusal Çip Konsorsiyumu" oluşturulması da planlar arasında bulunuyor. Böylece kademeli olarak çip ekosistemi büyütülerek, yetkinliklerin geliştirilmesi, Türk sanayisinin kritik çip ihtiyacında dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması öngörülüyor. Bu süreçte TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kuruluşlar da teşviklerle süreci destekleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca devreye alınan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı imkanları çip atılımında da kullanılacak. 5 milyar dolarlık destek bütçesi ayrılan HIT-Çip çağrısıyla 65 nanometre veya daha ileri teknolojide yıllık en az 1 milyon pul üretimi kapasitesi oluşturulacak.

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Foto - Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor

Öte yandan milli işlemci ÇAKIL ve ALP-EREN gibi projelerle açık kaynaklı mimariler üzerinden dışa bağımlılık azaltılarak, güvenli işlemci çekirdekleri oluşturulacak. Ülkenin güçlü olduğu otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde ise yerli çiplerin kullanım alanlarının nasıl genişletilebileceği araştırılacak. Türkiye'nin çip gündemi, tek başına bir yatırım başlığı olarak değil, sanayi ve teknoloji dönüşümünün kalıcı eksenlerinden biri olarak ele alınacak. Nitelikli insan kaynağından test ve standart altyapısına, üniversite araştırmalarından sanayi ile kurulan işbirliği ağlarına kadar geniş bir kapasite inşa edilecek.

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