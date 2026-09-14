Dışa bağımlılığa milli çözüm bulundu! ÇAKIL ve ALP-EREN’le Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyor
Türkiye, kimliklerden pasaportlara ve kritik savunma sistemlerine kadar hayati önem taşıyan çiplerin yurt içinde üretilmesi için 2027-2029 Orta Vadeli Program kapsamında devasa bir teknoloji hamlesi başlattı. TÜBİTAK ve YİTAL öncülüğünde yürütülen projelerle üretim kapasitesi nanometre seviyesinde geliştirilirken, HIT-30 Yatırım Programı çerçevesinde ayrılan milyarlarca dolarlık bütçeyle ulusal çip ekosistemi kuruluyor. ÇAKIL ve ALP-EREN gibi milli işlemci projeleri sayesinde açık kaynaklı mimariler üzerinden dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve güvenli işlemci çekirdeklerinin oluşturulması hedefleniyor.