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Ekonomi
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Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

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AA Giriş Tarihi:

Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 7 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

#1
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesinin amaçlandığı belirtildi.

#2
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

Bu kapsamda geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetiminin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, risk analizleri ve kontrol çalışmaları yapıldığına değinildi.

#3
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

Açıklamada, söz konusu çalışmalarda ileri veri analitiği tekniklerinden yararlanıldığı da vurgulandı.

#4
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubelerince, ikincil kontrol beyanname incelemeleri yapıldığı bildirilen açıklamada, 3 bin 223 firma tarafından tescil edilen 19 bin 638 gümrük beyannamesinin kontrol edildiği belirtildi.

#5
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

Açıklamada, bu incelemeler sonucunda 7,2 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği bilgisi verildi.

#6
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

"TUTAR, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 29 ARTTI" Bakanlık müfettişlerince yapılan sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında ise 145 firmanın denetlendiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

#7
Foto - Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza

"Söz konusu denetimler sonucunda 1,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Böylece, bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi. Bakanlık, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerini etkin şekilde sürdürecektir."

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