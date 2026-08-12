  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oyuncu 71 yaşında 4. kez evlendi! Yaş farkı gündem oldu! Kumar bir bataklık hemen kurtulun: Bir ayda kazandığı parayı borcuna yatırdı! 48 saat boyunca etkiler: Sadece dişler değil ağız kokusu sorunları yaşayanlar: Kurtulmak için bu adım destek olacak 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede Yasa tamam, peki Demirtaş’ın durumu ne olacak? DEM tahliye için tarih bile verdi Dört büyüklerin toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı: Peki şimdi bu işin sonu ne olacak? Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı Her fırsatta internete giriyoruz Bağlanmayı çok sevdik!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

Türkiye’nin teknoloji ve yapay zekâ alanındaki büyümesi, dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden biriyle uluslararası sahneye taşınıyor. İlk kez düzenlenecek GITEX Ai Türkiye 2026, 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde teknoloji dünyasının önemli aktörlerini bir araya getirecek.

#1
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

58 milyar ABD dolarlık Türkiye teknoloji pazarı, milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımlarıyla 9–10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde dünya sahnesine çıkıyor.

#2
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

Dünyanın en büyük teknoloji ve yapay zekâ etkinlik ağı, Avrasya’nın hızla büyüyen yapay zekâ ekonomisini küresel vitrine taşırken; ilk kez düzenlenecek GITEX Ai Türkiye 2026, 9–10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde küresel teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. 2026 yılında 38 milyar ABD doları değerinde olan ve 2031 yılına kadar 58 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülen Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) pazarı, ülkeyi Avrasya’nın yükselen dijital ekonomisinin merkezine taşıyor. Milyarlarca dolarlık teknoloji yatırımları ve yapay zekâ alanında yetenek geliştirme planlarıyla ivme kazanan bu büyüme, Türkiye’yi yapay zekâ ve dijital inovasyonda yeni nesil bir sınır ötesi koridor olarak konumlandırıyor.

#3
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

TÜRK GİRİŞİMCİLER 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE 559 MİLYON ABD DOLARI YATIRIM ÇEKTİLER: Türkiye, dijital dönüşüm yol haritasını hızlandırarak bu yıl veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarına 3 milyar ABD doları ayırırken, yapay zekâ inovasyonlarını desteklemek ve 2030 yılına kadar 1 gigawatt veri merkezi kapasitesi oluşturmak amacıyla özel sektörden 10 milyar ABD doları kaynak sağlamayı hedefliyor. Bu büyük ölçekli yapay zekâ ve dijital ekosistem hedefi, kapsamlı bir yetenek programıyla da destekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2026’da Türkiye’nin Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı. Türkiye’nin girişim ekosistemi ise 2026’nın ilk çeyreğinde 559 milyon ABD doları yatırım çekerek geçen yılın aynı döneminin yedi katından fazla bir seviyeye ulaştı. Avrupa’nın en dinamik inovasyon kültürlerinden biri ve hızla gelişen teknoloji altyapısının desteklediği ekosistemde, 114 teknopark 13 binden fazla girişime ev sahipliği yaparken, ülkede 1.700’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyet gösteriyor.

#4
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

GITEX Aİ TÜRKİYE, AVRASYA’NIN YÜKSELEN YAPAY ZEKÂ İVMESİNE GÜÇ KATIYOR: Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan stratejik konumu, ülkenin küresel yapay zekâ ekonomisine açılan Avrasya kapısı olarak yükselişini hızlandırıyor. Bu yükseliş, Türkiye’nin en geniş uluslararası katılıma sahip yapay zekâ ve teknoloji etkinliği olan GITEX Ai Türkiye 2026’nın ilk kez düzenlenmesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Etkinlik, 9–10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlik 300’ün üzerinde kurumsal şirket ve girişimin yanı sıra yatırımcıları, kamu karar vericilerini, uzman konuşmacıları ve dünyanın dört bir yanından binlerce teknoloji yöneticisini bir araya getirecek. GITEX Ai Türkiye 2026; sınır ötesi ortaklıkların, ileri üretim alanındaki iş birliklerinin, sermaye akışlarının ve yetenek ve bilgi paylaşımının önünü açarak Türkiye’nin yapay zekâ ekonomisinin geleceğinin şekillenmesine katkı sağlayacak.

#5
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

“10 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK, YATIRIMCILARIN TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ ORTAYA KOYUYOR”: GITEX Ai Türkiye, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi (Invest in Türkiye) ev sahipliğinde ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın stratejik ortaklığında düzenleniyor. İlk kez gerçekleştirilecek bu önemli etkinlik, dünyanın en büyük teknoloji, yapay zekâ ve yatırım etkinlik ağı GITEX’in gücüyle hayata geçirilirken; organizasyonu, Dubai Dünya Ticaret Merkezi ile Informa’nın ortak girişimi olan ve GITEX etkinliklerini global ölçekte düzenleyen inD tarafından gerçekleştiriliyor.

#6
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına yönelik 3 milyar ABD dolarlık yatırım taahhüdümüzün yanı sıra özel sektörden harekete geçirilen 10 milyar ABD dolarlık kaynak, yatırımcıların Türkiye’yi güçlü bir yatırım merkezi olarak gördüğünü ortaya koyuyor. "

#7
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

"Dijital dünyaya hâkim genç yetenek havuzumuz ve son derece hızlı büyüyen girişimcilik ekosistemimiz başlı başına güçlü bir değer önerisi sunuyor. "

#8
Foto - 58 milyar dolarlık pazarımız, görücüye çıkıyor! Türkiye yapay zeka devleriyle aynı sahnede

"GITEX Ai Türkiye ise bu ivmeyi küresel sahneye taşıyor ve biz de bu organizasyonu İstanbul’a kazandırmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Sebahattin Şirin hakkında karar
Gündem

Mahkemeden Sebahattin Şirin hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin "ev ha..
Komşu ülkede ölümcül virüs alarmı!
Dünya

Komşu ülkede ölümcül virüs alarmı!

Avrupa'da en çok Batı Nil virüsü vakasının görüldüğü ikinci ülke konumundaki Yunanistan'da Atina Doktorlar Birliği, yetkililere sivrisinekle..
Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?
Dünya

Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı’nda uçağa yetişebilmek için aprona girerek kalkış hazırlığındaki uçağın peşinde..
Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!
Biyografi

Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!

Nöroloji alanındaki çalışmaları ile bilinen isimlerinden ve İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir, hayatını ..
İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!
Dünya

İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Siyonist Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile yeni bir b..
Yaz ortasında dağlar beyaza büründü
Yaşam

Yaz ortasında dağlar beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı özellikle yüksek kesimlerde dikkat çekici manzaralar oluşturdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23