Dört büyüklerin toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı: Peki şimdi bu işin sonu ne olacak?

Dört büyükler arasında tek kar açıklayan kulüp Galatasaray oldu. Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının resmi ve özel maçlarının naklen yayın geliri ve TV yayın gelirleri, forma, diğer reklam ve isim hakları, sponsorluk gelirleri ile stat gelirlerinden oluşan hasılatı 20,7 milyar lira olan Galatasaray, esas faaliyetlerinde 3,3 milyar lira zarara uğradı. Sarı kırmızılı kulübün toplam varlıkları aynı dönemde 43,8 milyar liraya yükseldi. Kulübün toplam borcu ise 26,7 milyar liraya geriledi. Galatasaray bu dönemde 608,6 milyon lira kar elde etti.