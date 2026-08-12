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Ekonomi
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Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

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Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Dost Katar ünlü tatil beldesini satın almasının ardından 30 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor. Söz konusu yatırım son dönemde Türkiye ile turizm alanında yarışan ülkenin lehine işleyecek.

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Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre son dönemde Türk sanayicilerinin gözde yatırım bölgesi Mısır, Körfez ülkelerinin de gayrimenkulde cazibe merkezi haline geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın Akdeniz’deki kıyısı Ras el Hikme bölgesinde 35 milyar dolar değerinde yatırım yapıyor. Suudi Arabistan ise Kızıldeniz’in Sina Yarımadası’ndaki kıyısında yer alan Ras Gamila'ya 15 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. En önemli yatırımcı ise Katar. Doha Yönetimi’ne ait kamu gayrimenkul şirketi Qatari Diar, Mısır’a tek seferde 30 milyar dolarlık yatırım yapmak için kolları sıvadı. Dün, Qatari Diar'ın Mısır'ın Kuzey Sahili'ndeki Alam Al Roum projesinin ilk aşamasının inşaat çalışmaları başlatıldı. Törene Başbakan Mostafa Madbouly, Mısırlı yöneticiler ve Katarlı şirketin yönetim ekibi katıldı.

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Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Proje, 3,5 milyar dolarlık doğrudan nakit yatırımı da dahil olmak üzere toplam 29,7 milyar dolar olarak planlandı ve ilk aşama 2030 yılında teslim edilecek. Matrouh vilayetinde düzenlenen lansman töreninde konuşan Başbakan Madbouly, hükümetin Mısır'ın kuzeybatı kıyısı boyunca kalkınmayı hızlandırmaya devam ettiğini belirterek, bölgeyi ülkenin en umut vadeden turizm ve yatırım destinasyonlarından biri olarak nitelendirdi.

#3
Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Törende konuşan Doha Yönetimi’ne ait Qatari Diar'ın CEO'su Şeyh Hamad bin Talal Al Thani, lansman etkinliğinde projenin ilk aşamasına ilişkin ana planı ve uygulama takvimini sundu.

#4
Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

lk aşama 4 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak ve toplam yapılaşma alanı 1,4 milyon metrekare olacak. Bu aşamada 2 kilometrelik bir sahil şeridi ve kıyı gezinti yolu, doğal denizle bağlantılı yüzülebilir lagünler ve 195.000 metrekarelik yapay yüzülebilir lagünler yer alacak; açık alanlar ise toplam alanın yaklaşık yüzde 85'ini oluşturacak. Bu aşamada ayrıca 50 yat yanaşma yeri bulunan bir marina, 1.000'den fazla oda sunan dört otel, spor tesisleri, perakende satış noktaları ve restoranlar da yer alacak.

#5
Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Qatari Diar'a göre, ilk aşamanın yaklaşık 220 milyar Mısır poundu yatırım çekmesi ve yaklaşık 30.000 doğrudan ve dolaylı iş imkanı yaratması bekleniyor. Alam Al Roum projesinin tamamı 20,58 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak ve 7,2 kilometrelik bir sahil şeridini içerecek. Proje ayrıca, doğrudan denize bağlı 22 kilometre uzunluğunda açık lagünler, 850.000 metrekarelik yapay yüzülebilir lagünler, 370 yat kapasiteli uluslararası bir marina ve 120 yat kapasiteli yerel bir marina içerecektir. Ek özellikler arasında, deniz manzaralı yaklaşık 980.000 metrekarelik bir alanı kapsayan 18 delikli bir golf sahası ve çeşitli otel ve tatil köylerinde 3.500'den fazla otel odası bulunmaktadır.

#6
Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Katar Yatırım Otoritesi tarafından desteklenen Qatari Diar'ın 20'den fazla ülkede 42 projesi bulunuyor ve toplam yatırımları 35 milyar doları aşıyor. Bu yatırımlardan biri de Türkiye’deki Sea Pearl. 2017de oturuma açılan ve Türk şirketi Kuzu Grup’la birlikte yapılan projenin toplam yatırım bedeli 2.7 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’ın Mısır turizmini artıracak bu yatırımlarının değeri, her geçen yıl artıyor. Sadece 3 projenin bedeli, 80 milyar dolar. Bunun 30 milyar doları Katarlı tek bir şirketin tek bir yatırımına ait.

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Foto - Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Peki Katar Türkiye’de ne kadarlık bir yatırıma sahip? İşte burası oldukça ilginç. 2023 yılı verilerine göre Katarlı 220 şirket Türkiye’de önemli projelere imza attı. Ticaret Bakanlığı’na göre bu 220 Katarlı şirketin Türkiye’de toplam bedeli 20 milyar doların biraz üzerinde. Savunmadan enerjiye, gayrimenkulden perakendeye, bankacılıktan gıdaya. Mısır’da tek bir proje, Türkiye’deki 220 şirketin yatırımından yüzde 50 daha fazla bir bedele denk geliyor.

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