Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Katar Yatırım Otoritesi tarafından desteklenen Qatari Diar'ın 20'den fazla ülkede 42 projesi bulunuyor ve toplam yatırımları 35 milyar doları aşıyor. Bu yatırımlardan biri de Türkiye’deki Sea Pearl. 2017de oturuma açılan ve Türk şirketi Kuzu Grup’la birlikte yapılan projenin toplam yatırım bedeli 2.7 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’ın Mısır turizmini artıracak bu yatırımlarının değeri, her geçen yıl artıyor. Sadece 3 projenin bedeli, 80 milyar dolar. Bunun 30 milyar doları Katarlı tek bir şirketin tek bir yatırımına ait.