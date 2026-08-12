Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı

Qatari Diar'a göre, ilk aşamanın yaklaşık 220 milyar Mısır poundu yatırım çekmesi ve yaklaşık 30.000 doğrudan ve dolaylı iş imkanı yaratması bekleniyor. Alam Al Roum projesinin tamamı 20,58 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak ve 7,2 kilometrelik bir sahil şeridini içerecek. Proje ayrıca, doğrudan denize bağlı 22 kilometre uzunluğunda açık lagünler, 850.000 metrekarelik yapay yüzülebilir lagünler, 370 yat kapasiteli uluslararası bir marina ve 120 yat kapasiteli yerel bir marina içerecektir. Ek özellikler arasında, deniz manzaralı yaklaşık 980.000 metrekarelik bir alanı kapsayan 18 delikli bir golf sahası ve çeşitli otel ve tatil köylerinde 3.500'den fazla otel odası bulunmaktadır.