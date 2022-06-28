Diş çürüklerini durduran 10 bitki

Boşluk tedavi edilmezse dişin merkezinde bulunan sinirlerin ve kan damarlarının bulunduğu pulpaya (diş özü) ulaşır. Boşluklar, pulpanın ölmesine ve dolayısıyla dişin içinde bir boşluk kalmasına neden olur. Ağızdan gelen bakteriler daha sonra bu boşluğa girebilir ve enfeksiyona neden olabilir. Çürük gelişimi 4 aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada çürüme diş minesi ile sınırlıdır, ağrı olmaz. İkinci aşamada çürük dentine ulaşır, diş sıcağa ve soğuğa duyarlı hale gelir. Üçüncü aşamada çürük diş özüne ulaşır, diş ağrısı başlar. Dördüncü aşamada diş özü enfekte olur ve diş apsesi ortaya çıkar. Diş çürüklerinin nedenleri Diş çürüğünün nedenleri çoktur, ancak özellikle öğünler arasında tüketilen şekerler ana suçlulardır. Ancak kötü ağız hijyeni de söz konusudur. Dişin doğal hassasiyeti, beslenme ve ağız hijyeni diş çürümeinde belirleyici faktörlerdir. Dişin doğal hassasiyeti kişiden kişiye göre değişir, çürüklere doğal olarak dirençli dişler ve çok kolay çürüyen dişler vardır. Bu durum genetiktir. Ayrıca diş minesi çürümeye karşı çok dirençliyken kök çürümeye karşı çok hassastır.