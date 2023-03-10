2023-03-10 23:19:17 Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız
Dişlerinize iyi bakmazsanız orta yaşlarınızda dişçilere küçük bir servet ödemek zorunda kalırsınız. Çekeceğiniz ağrılardan bahsetmek bile istemiyoruz. Özellikle şekerli yiyecek ve içecekler dişinizi çürütecek bakterilerin üremesine yatkın bir ortam oluşturduğu için sakıncalıdır ve tüketildiğinde diş temizliği gerektirir. Sizlere bu içeriğimizde diş ağrınızı kolayca gidermenin birkaç yolunu açıklıyoruz. Şok tarifler...