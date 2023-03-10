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Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

2023-03-10 23:19:17
Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Dişlerinize iyi bakmazsanız orta yaşlarınızda dişçilere küçük bir servet ödemek zorunda kalırsınız. Çekeceğiniz ağrılardan bahsetmek bile istemiyoruz. Özellikle şekerli yiyecek ve içecekler dişinizi çürütecek bakterilerin üremesine yatkın bir ortam oluşturduğu için sakıncalıdır ve tüketildiğinde diş temizliği gerektirir. Sizlere bu içeriğimizde diş ağrınızı kolayca gidermenin birkaç yolunu açıklıyoruz. Şok tarifler...

#1
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Günde en az 2 kez ve en az 2 dakika boyunca yumuşak bir diş fırçası ve bezelye büyüklüğünde macun ile dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmezseniz, bu yazdığımız yöntemlere ekstra bir durum yaşanmadıkça ihtiyacınız olmayacaktır.

#2
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Yağ ile Gargara- Ağzınızı zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla gargara yaptığınızda, ağzınızdaki bakteri sayısını azaltırsınız ve bu sayede ağrınız azalır. 2 yemek kaşığı yağı ağzınıza alıp 15 – 20 dakika boyunca çalkalayabilirsiniz.

#3
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Zencefil- Zencefil kökünü temizleyerek geceden suda bekletin ve ağzınızı bu suyla çalkalayın.

#4
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Çay torbası koyun: Siyah çay diş ağrınızı geçirecektir. Çaydaki tein maddesi ağrı azaltıcı etkiye sahiptir.

#5
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Sarımsak- En çok yapılan Limon sarımsak kürü dışında Uyutmayan diş ağrısı sarımsaklı kür ile iyileşiyor. İşte yanıtı... Bir veya iki diş sarımsağı çiğneyerek diş ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Sarımsak tozu ve tuzu karıştırıp dişinize basmak da faydalı olacaktır. Birkaç gün boyunca yaptığınızda diş ağrınız kaybolacaktır. Peki İbn-i Sina özel tarifi nasıl yapılır? YAPILIŞI- Sarımsağı iyice dövün. Sonra sirkenin içine atıp üzerine tuz ve bal koyun. Bu malzemeleri merhem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Sonra bir çay kaşığı kadar alıp ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Bu şekilde diş ağrısı hemen kesilecektir.

#6
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Guava yaprakları- 2 – 3 guava yaprağını çiğneyerek veya guava yapraklarını kaynatıp suyuyla gargara yaparak diş ağrınızı hafifletebilirsiniz. Nane yaprakları- Tek yapmanız gereken taze nane yapraklarını çiğnemek. Karanfil- Oldukça etkili bir yöntemdir. 2 – 3 karanfili ezip zeytinyağıyla karıştırarak ağrıyan bölgeye basarsanız ağrınız geçecektir. Direk karanfil yağını da dişinize damlatarak etkili bir sonuç alabilirsiniz.

#7
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Tuz ve karabiber- Belki şaşıracaksınız ama tuz ve karabiber güçlü anti bakteriyel etkiye sahiptir ve eşit miktarda tuz ve karabiberi çok az suyla karıştırıp macun yaparsanız ve ağrıyan dişinize basarsanız, diş ağrınız hafifleyecektir. Soğan- Soğanı dilim dilim doğrayın ve güzelce çiğneyin. Soğanın içerdiği anti mikrobik özellikler ağzınızdaki zararlı mikropları öldürecektir. Birkaç dakika çiğnedikten sonra ağrınız geçecektir.

#8
Foto - Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Çürük ağrısı için zerdeçal- Birkaç damla hardal yağı ile yarım çay kaşığı zerdeçalı karıştırıp koyu bir macun haline getirin ve çürük dişin üzerine yerleştirin.

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