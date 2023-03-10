Diş ağrısını anında kesiyor: Çılgın tedavide zencefil, sarımsak, nane yaprakları hamlesi! Çok şaşıracaksınız

Sarımsak- En çok yapılan Limon sarımsak kürü dışında Uyutmayan diş ağrısı sarımsaklı kür ile iyileşiyor. İşte yanıtı... Bir veya iki diş sarımsağı çiğneyerek diş ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Sarımsak tozu ve tuzu karıştırıp dişinize basmak da faydalı olacaktır. Birkaç gün boyunca yaptığınızda diş ağrınız kaybolacaktır. Peki İbn-i Sina özel tarifi nasıl yapılır? YAPILIŞI- Sarımsağı iyice dövün. Sonra sirkenin içine atıp üzerine tuz ve bal koyun. Bu malzemeleri merhem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Sonra bir çay kaşığı kadar alıp ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Bu şekilde diş ağrısı hemen kesilecektir.