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23
Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

2023-09-02 08:52:40
Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Diş ağrısı, ağrıların en zorlularından biridir. Zaman zaman diş çürüğü gibi problemler, hayatı da zehir edebilir. Buna karşın sürekli olarak ağrı kesici kullanmak, sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Ancak bu doğal çözümler ile kısa sürede diş ağrınızı doğal yollardan iyileştirmeniz mümkün. Doğal yollarla diş ağrısından kurtulmanın yöntemlerini sizler için bir araya getirdik. Dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz ancak mutlaka öncesinde bir hekime danışmanız önerilmektedir.

#1
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

DİŞ AĞRISINI DOĞAL GİDERMENİN YOLLARI KARANFİL ESANSİYEL YAĞI Esansiyel yağların diş ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu bilinmektedir ve araştırmaya göre diş ağrıları için en iyi esansiyel yağ, fayda açısından zengin karanfil yağıdır. Journal of Immunotoxixology, karanfil yağındaki öjenolün gerçekten güçlü bir anti-inflamatuar olduğunu kanıtlayan ilk çalışmayı yayınladı.

#2
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Karanfil, çeşitli diş sorunlarıyla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı gidermek için yaygın olarak güvenilir bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Örneğin Diş Hekimliği Dergisi, 2006 yılında karanfil esansiyel yağının, iğne batırmadan önce yaygın olarak kullanılan topikal bir madde olan ile aynı uyuşturma etkisine sahip olduğunu ortaya koyan bir çalışma yayınladı. Küçük bir şişe karanfil yağı aldıktan sonra sadece bir damla alıp diş ağrısı olan bölgeye sürün. Diş çıkaran bebekler için, karanfil yağını eşit miktarda hindistancevizi yağıyla karıştırın ve ardından bu karışımı doğrudan bölgeye sürmek için kullanın. Ancak bu yöntem öncesinde muhakkak bir doktora danışmanız gerekmektedir.

#3
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

DENİZ TUZU Deniz tuzunun faydaları arasında doğal antibakteriyel aktiviteleri de yer alır. Bu nedenle deniz tuzunu ağrılı bölgede suyla gargara yaparak ve çalkalayarak kullanmak aslında analjezik bir etkiye sahip olabilir . Ancak sofra tuzu kullanmak yerine, deniz tuzu veya Himalaya tuzu kullanmanız tavsiye edilmektedir.

#4
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Deniz tuzlu suyla durulama yapmak için bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın. Çözeltiyi ağzınızda yaklaşık 30 saniye boyunca gargara yapın ve ardından tükürün. Bu, iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve diş ağrısının hafiflemesini sağlayabilir.

#5
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

NANE YAĞI Bölgeyi gerçekten rahatlatmak veya uyuşturmak istiyorsanız nane yağı kullanabilirsiniz. Nane yağı, o bölgenin uyuşmasına yardımcı olabilecek mentol içerir. Ayrıca 2013 yılında yapılan bir araştırmada "nane, çay ağacı ve kekik yağının ağızdaki patojenlere karşı etkili bir kanal içi antiseptik çözüm görevi görebileceği" sonucuna varıldı.

#6
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Nane yağını hindistancevizi yağıyla 1'e 1 oranında karıştırın ve diş eti bölgesine sürün.

#7
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

SARIMSAK Sarımsak, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve araştırmalar, aktif maddesi allisin sayesinde ağız patolojilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

#8
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Bir diş sarımsağı ezin, biraz tuzla karıştırın ve etkilenen dişe uygulayın. Sarımsak güçlü ve yanma hissine neden olabileceğinden dikkatli olun.

#9
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

VANİLYA ÖZÜ Araştırmalar, vanilya ekstraktının " içinde temel anti-mikrobiyal maddelerin varlığını gösterdiğini, bu da onu ağız mikro ortamı üzerinde olumlu ve yararlı bir etkiye sahip güçlü, potansiyel bir diş biyomateryali haline getirdiğini" gösteriyor.

#10
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Ayrıca vanilya ekstraktında bulunan vanilloid diş ağrısını tedavi etmek için kullanılır ve diş ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir.

#11
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

SOĞAN Çiğ soğan çiğnemek, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle mikropları öldürmeye yardımcı olabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca geleneksel olarak ağız sağlığı sorunlarının tedavisine yardımcı olmak için de kullanılmaktadır.

#12
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

SOĞUK KOMPRES Yaklaşık 15 dakika boyunca yanağınızın dış kısmına soğuk kompres uygulamak, ağrı ve şişliğin azalmasına ve diş ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir.

#13
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

ZERDEÇAL Zerdeçal, doğal antienflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir ve bu da doğal diş ağrısının gidermekte mükemmel bir seçenek olması anlamına gelir. Aktif maddesi olan kurkumin özellikle ağız sağlığı için faydalıdır ve ağızda bakteri üremesini engelleyebilir.

#14
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Zerdeçal tozu ve su kullanarak bir macun yapın ve bunu etkilenen bölgeye uygulayın.

#15
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

ZENCEFİL Zencefil, ağrıyı azaltıcı etki sağlayan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aslında araştırmacılar, bunun "kronik periodontitli [tip 2 diyabet hastalarında] iltihaplanma, oksidatif ve periodontal durumun iyileştirilmesinde etkili olabileceğini" belirtmektedir.

#16
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Küçük bir parça taze zencefil çiğneyin veya etkilenen bölgeye zencefil suyu uygulayın.

#17
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

SALATALIK Salatalık diş ağrısının hafifletilmesine yardımcı olabilecek bir analjeziktir ve uzun süredir ağrıyı hafifletmek ve diğer terapötik faydalar sağlamak için kullanılmaktadır.

#18
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Etkilenen bölgeye soğuk bir dilim salatalık koyun. Bu, iltihabı azaltmaya ve ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilir.

#19
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

KEKİK YAĞI Araştırmalar kekik yağının antibakteriyel aktivite gösterdiğini ve diş hekimliğinde faydalı olduğunu aktarıyor. Timol olarak bilinen kekiğin bir bileşeninin ağızdaki oral patojenlerin büyümesini engellediği ve diğer esansiyel yağlarla kombinasyon halinde diş çürüklerini azaltabileceği görülüyor.

#20
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Daha ileri çalışmalar kekik yağının diş bakterilerinin çürümesine karşı savaşabildiğini göstermektedir. Diş ağrısını hafifletmeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olmak için diğer esansiyel yağlarla birlikte ağız çalkalama maddesi olarak kullanabilirsiniz.

#21
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

ALOE VERA Aloe vera ağız sağlığına birçok açıdan fayda sağlar, bu nedenle diş hekimliğinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Aslında aloe veralı gargaranın kimyasal gargaralara doğal bir alternatif olduğu doğrulanmıştır.

#22
Foto - Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Aloe veranın plak önleyici ve antibakteriyel etkinliği sayesinde diş ağrısını hem önleyebilir hem de tedavi etmeye yardımcı olabilir.

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