Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Karanfil, çeşitli diş sorunlarıyla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı gidermek için yaygın olarak güvenilir bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Örneğin Diş Hekimliği Dergisi, 2006 yılında karanfil esansiyel yağının, iğne batırmadan önce yaygın olarak kullanılan topikal bir madde olan ile aynı uyuşturma etkisine sahip olduğunu ortaya koyan bir çalışma yayınladı. Küçük bir şişe karanfil yağı aldıktan sonra sadece bir damla alıp diş ağrısı olan bölgeye sürün. Diş çıkaran bebekler için, karanfil yağını eşit miktarda hindistancevizi yağıyla karıştırın ve ardından bu karışımı doğrudan bölgeye sürmek için kullanın. Ancak bu yöntem öncesinde muhakkak bir doktora danışmanız gerekmektedir.