  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Direksiyon başında gelen ölüm!

2022-12-22 07:31:16
Direksiyon başında gelen ölüm!

Tır şoförü direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Aracın yan yattığını gören polisler, büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

#1
Foto - Direksiyon başında gelen ölüm!

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Olay, Samsun- Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Uslu (43) idaresindeki 55 FU 488 plakalı tır çevre yolunda yapımı devam eden İskilip Köprülü Kavşağı'nda yan yattı. Şans eseri olay yerinden geçen polis ekipleri tırın yanına gelerek sürücüsünün hareketsiz yattığını fark edince sürücünün nabzını kontrol ettiklerinde nabzının atmadığını gördü. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Direksiyon başında gelen ölüm!

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Remzi Uslu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hırsız Rum Kesimi buldu... Gasp edilen sahada dev doğal gaz rezervi
Gündem

Hırsız Rum Kesimi buldu... Gasp edilen sahada dev doğal gaz rezervi

Türkiye’nin tüm uyarı ve girişimlerine rağmen ABD ve AB’yi arkasına alarak Türkiye’nin deniz yetki alanını gasp ederek parselleyip yabancı e..
İflas eden şirket duyurdu: Müşterilerin parasını ödeyeceğiz
Ekonomi

İflas eden şirket duyurdu: Müşterilerin parasını ödeyeceğiz

İflas eden kripto para platformu BlockFi, müşterilerin parasını geri ödemek için harekete geçti.
Zamanlama tesadüf mü? Arsız Gülşen'e KOÇ dopingi
Medya

Zamanlama tesadüf mü? Arsız Gülşen'e KOÇ dopingi

İmam Hatiplilere hakaret eden ve yargılaması süren Gülşen, skandal olayın ortaya çıkması sonrası ilk konserini Koç'a verdi.
Alman Die Welt yazdı: Türkiye hazırlanıyor
Dünya

Alman Die Welt yazdı: Türkiye hazırlanıyor

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve tedarik merkezlerinden biri olmaya hazırlandığını ..
Esra Elönü'den olay sözler! Fazla tazyik yiyince yılan dansı yapan bahçe hortumu gibiler
Medya

Esra Elönü'den olay sözler! Fazla tazyik yiyince yılan dansı yapan bahçe hortumu gibiler

"Şu günlerde birilerini fazla tazyik yiyince yılan dansı yapan bahçe hortumuna benzetiyorum" diyen Esra Elönü, "raf ömrü tükenince indirim r..
Borsada o sektör öne çıkmaya başladı!
Ekonomi

Borsada o sektör öne çıkmaya başladı!

En fazla kazandıran sektör yüzde 6,98 ile BIST MADENCİLİK oldu. Borsada 19 Sektör yükseldi. 9 sektör ise düştü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23