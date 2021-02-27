2021-02-27 14:08:00 Diplomatik Kayak Yarışı başladı!
Yarışa 12 ülkeden diplomat ve ailelerinin yanı sıra sporcu 51 kişi katılıyor.
Yarışa 12 ülkeden diplomat ve ailelerinin yanı sıra sporcu 51 kişi katılıyor.
Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu, gazetecilere, organizasyonun ilk defa düzenlendiğini söyledi.
Yarışla bölgenin tanıtımına katkı sağlamanın amaçlandığını belirten Uğurlu, "Programda ülkemizin dışarıdaki iş birliği ve koordinasyonunu gösterebilmek adına değişik ülkelerle çalışma yapmak konunun diğer tarafı. Bu anlamda yapılan yarışı önümüzdeki yıllarda inşallah devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Öztürk de Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde diplomatik bir yarış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Yarışa gelecek yıllarda katılımın artacağına inandığını anlatan Öztürk, "Yıldıztepe, doğal güzellikleriyle yürüyüş, doğal yaban hayatı için bulunmaz fırsatlar sunuyor.
İlimizde diplomatları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu yarışta büyükelçilerimiz çok memnun oldu. Bir dahaki dönem için bu işi geliştirerek devam edeceğiz." diye konuştu.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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