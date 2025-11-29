  • İSTANBUL
Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 kez bıçaklayarak katleden Burak İnci, ilk duruşmadaki akıl almaz savunmasında 'haksız tahrik' indirimine oynayarak tüm salonu şoke etti. Savcı, 'linç edilmekten korktum' diyerek balkondan atladığını iddia eden caniye, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

#1
Foto - Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 22 yaşındaki kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin’i vahşice katleden Burak İnci’nin Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması, sanığın pes dedirten savunmasıyla gergin geçti. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Çetin’in evine giden ve çıkan tartışma sonrası genç kadını mutfaktan aldığı bıçakla sırtından 4 kez bıçaklayarak öldüren Burak İnci, savunmasında cinayeti "haksız tahrik" kapsamına sokmaya çalıştı.

#2
Foto - Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dilruba Elif Çetin'i (22) sırtından 4 kez bıçaklayarak öldüren Burak İnci (26), ilk duruşmadaki savunmasında, "Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım" dedi. Duruşmada tanıklar da dinlenirken; savcı, ilk duruşmada mütalaasını vererek İnci'nin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

#3
Foto - Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından darbedilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile İnce arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 defa bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.

#4
Foto - Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Burak İnci'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada İnci, Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirten tutuklu sanık, "Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.

#5
Foto - Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

DURUŞMA ERTELENDİ Mahkemede söz alan Dilruba Elif Çetin'in ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın yaptığı savunma ile 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak istediğini belirtti. Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma sonrası esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, olay akşamı maktulle birlikte yemek yiyen Burak İnci'nin, Dilruba Elif Çetin'i mutfakta bulunan bıçak ile sırtından 4 kez bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.

#6
Foto - Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Savcı, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan hakkında hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Diğer yandan mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

