Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dilruba Elif Çetin cinayetinde yeni gelişme: Katilin 'haksız tahrik' oyunu elinde patladı: Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi
Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 kez bıçaklayarak katleden Burak İnci, ilk duruşmadaki akıl almaz savunmasında 'haksız tahrik' indirimine oynayarak tüm salonu şoke etti. Savcı, 'linç edilmekten korktum' diyerek balkondan atladığını iddia eden caniye, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.