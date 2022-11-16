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Yaşam
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Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı!

2022-11-16 18:47:02
Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı!

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik çalışma yaptı.

#1
Foto - Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı!

Ulu Cami etrafında yapılan denetim sırasında Sungurlu ilçesinden geldiği öğrenilen Döndü T. zabıta ekiplerince yakalandı.

#2
Foto - Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı!

Döndü T.’nin yapılan üst aramasında 913 TL para çıktı.

#3
Foto - Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı!

Zabıta ekipleri tarafından paralara el konulurken, Döndü T.’ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 277 TL para cezası kesildi.

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