Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Avrupalı liderleri daha dürüst ve samimi bir diyaloğa davet eden Gül, "Bu kez Avrupa liderleri Türkiye ile işbirliği konusunda daha dürüst ve samimi olmalı. Ayrıca Avrupa güvenliğinin dar ulusal çıkarlar peşindeki birkaç AB üyesi tarafından rehin alınmasına izin verilmemeli. Türkiye yalnızca önemli askeri kapasitelere değil, aynı zamanda bölgesel etki alanına ve jeopolitik ağırlığa sahip." ifadelerini kullandı.