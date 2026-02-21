  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cemre suya ne zaman düşecek? Baharın ikinci müjdecisi için tarih belli oldu Süper Lig’den 6 kulüp var! İşte kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticiler Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması KKTC’de ipler koptu! Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı birbirine girdi Gerilime tavan yaptıracak iddia! ABD, İran’a tek başına saldırmayacak, onlar da hazırlık yapıyor Türkiye'den çok kritik İran kararı! İHA ve SİHA'lar peş peşe havalandı Yüzyılın Sosyal Konut Projesi Mart ayında imzalar atılıyor! Devasa projede kilit aktör Türkiye
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemlerde kendisiyle ilgili olarak ortaya atılan "Cumhurbaşkanı adayı olacak” iddialarına dair konuştu.

#1
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Uluslararası fikir ve analiz platformu Project Syndicate için yeni bir makale yayınlayan Abdullah Gül, kaleme aldığı yazıda AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere dikkat çekerek mevcut durumda Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

#2
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uluslararası fikir ve analiz platformu Project Syndicate için"Avrupa Güvenliğinin Türkiye'ye İhtiyacı Var" başlıklı bir makale kaleme aldı. Gül makalesinde, değişen küresel güvenlik dinamiklerini ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğini değerlendirirken dikkat çeken çıkışlarda bulundu.

#3
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini yürüttüğü döneme atıfta bulunan Gül, o süreçte bazı Avrupalı liderlerin dürüstlükten uzak tutumlarına bizzat şahit olduğunu dile getirdi. Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin üyeliğini engellemek için bir bahane olarak kullanıldığını belirten Gül, "AB, Türkiye’nin adaylık sürecinde yapılan hataları tekrarlamayı göze alamaz. O dönemde tek taraflı kurallar ve siyasi kibir ilerlemeyi raydan çıkarmıştı. Bugün ise ihtiyaç duyan taraf AB’dir." dedi.

#4
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Avrupalı liderleri daha dürüst ve samimi bir diyaloğa davet eden Gül, "Bu kez Avrupa liderleri Türkiye ile işbirliği konusunda daha dürüst ve samimi olmalı. Ayrıca Avrupa güvenliğinin dar ulusal çıkarlar peşindeki birkaç AB üyesi tarafından rehin alınmasına izin verilmemeli. Türkiye yalnızca önemli askeri kapasitelere değil, aynı zamanda bölgesel etki alanına ve jeopolitik ağırlığa sahip." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Türkiye'nin ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çeken eski Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Kültürel, coğrafi, tarihi ve siyasi olarak kıtaya aittir.

#6
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasındaki ilişkiler gergin kalabilir, ancak zorunluluk çoğu zaman buzları eritir. Türkiye Avrupa güvenliğinin doğal bir sütunudur; onsuz yapı eksik kalır." sözlerine yer verdi.

#7
Foto - Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ortaya atılan iddialar için de Abdullah Gül’ün ofisinden Gazeteci Sinan Burhan'a yapılan açıklamada "Herhangi bir adaylık çalışması içerisinde değilim. Böyle bir beklentim de yok. Külliyen yalan ve asparagas. Bu haberleri ciddi bulmuyorum" açıklaması yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Münir

İngiliz yönetimine sadık birisidir. Yılda birkaç defa gidip iyi dileklerini iletir. Neden olmasın, şatları taşıyor.

Tokadi

Tavsiye etmem
TÜM YORUMLARA GİT
Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor
Gündem

Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor

Dış mihrakların ve içerideki uzantılarının tüm engelleme çabalarına, kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İsta..
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı
Dünya

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı

Japonya'nın Osaka kentinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir bağışçı, kentin su şebeke..
14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklan..
Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife resti: "Bizi soyanlara karşı bu benim hakkım!"
Dünya

Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife resti: "Bizi soyanlara karşı bu benim hakkım!"

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle tarifeleri uygulama yetkisinin kendisinde olduğunu savunarak, yıllardır ABD’yi "soyan..
Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Gündem

Erdoğan'dan sürpriz iftar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23