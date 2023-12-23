2023-12-23 13:41:09 Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Lüks ve şaşaa dolu bir hayat yaşarken cezaevine giren, önce paylaşımlarındaki üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti artık tutuklandı ve cezaevinde. Öylesi lüks bir yaşamdan sonra cezaevinde neler yaptığı merak edilen Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde çok çarpıcı bir isim olduğu ortaya çıktı.