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Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

2023-12-23 13:41:09
Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Lüks ve şaşaa dolu bir hayat yaşarken cezaevine giren, önce paylaşımlarındaki üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti artık tutuklandı ve cezaevinde. Öylesi lüks bir yaşamdan sonra cezaevinde neler yaptığı merak edilen Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde çok çarpıcı bir isim olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi.  Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu.

#2
Foto - Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Türkiye Dilan - Engin Polat çiftini sosyal medya fenomeni olarak tanıyordu. Ancak Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklandı. Dilan Polat tutuklandıktan hemen sonra cezaevinde ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. O isim bir astrologtu. O astrolog "Ben Dilan Polat'a eşi ve kardeşiyle birlikte özellikle tutuklama gerçekleşeceğini söyledim." dedi. Habertürk'ün haberine göre; Astrolog Hilal Saraç, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'a ne söylediğini anlattı ve "Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacaktı zaten. Yani öyle bir dönüm noktasındaydı. Yani öyle bir sivrilme vardı ki haritada, hani size anlatamam, bir anda bir yukarıya volkan gibi bir patlama olacaktı." dedi.

#3
Foto - Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Astrolog Hilal Saraç kendisinden tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat'ın nasıl tepki gösterdiğini de anlattı. Saraç, "Tabii ki buna kimse inanmak istemez en başta. Psikolojik olarak çok zaten yıprandı. Aslında yavaş yavaş kendini bu sürece hazırladı. Birkaç kişi de bekliyordum ama böyle bir anda toplu herkes kim varsa alınmasını ben de beklemiyordum." dedi. Astrolog kendisine yöneltilen "Dilan Polat cezaevinde soy ismi aynı olmayan 3 kişiyle görüşme hakkı var. Birini sizinle kullanıyor. Dilan Polat avukatları aracılığıyla size hangi soruları yöneltiyor" şeklinde soruya, "Aslında bilmek istediği şey 'bana ne olacak, ben bundan sonra ne yapacağım, bana ne olacak' Hani mesela hiç para pul ya da dışarıdaki mal varlıkları umurunda değil. Yani onların ne olacağı çok umurunda değil. Onun tek istediği şey özgürlüğü." dedi.

#4
Foto - Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Hilal Saraç önümüzdeki günlerde Dilan Polat'la cezaevinde ilk görüşmesini yapacak. Bugünlerde sadece Dilan Polat'ın avukatlar aracılığıyla gönderdiği sorulara yanıt veriyor avukatlar astrolog Saraç'ın cevaplarını not alıp cezaevine götürüyor. Astrolog kendisine yöneltilen 'size ne zaman özgür kalacağım diye sorular soruyor. Peki siz onun yıldız haritasına bakıp ona ne cevap gönderdiniz?" sorusuna "Maksimum nisan ayına kadar zaten çıkacağıydı. Ama özellikle, şubat, mart yüzde 90 Dilan'ı dışarıda görebiliriz." şeklinde yanıt verdi.

#5
Foto - Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Hilal Saraç, Dilan Polat'ın savcıya dilekçe vereceği ya da basına açıklama yapacağı zamanı öğrenmek için dahi yıldız haritasına baktırdığını söylüyor. Saraç "Daha çok çıktıktan sonraki süreciyle alakalı biz birazcık daha ilgileniyoruz. Çünkü ben hani yüzde 90 çıkacağını düşünüyorum. Orada içerideki süreciyle alakalı değil de çıktıktan sonraki sürecini birlikte konuşuyoruz" dedi. Saraç, "Dilan Polat'a cezaevinden ne zaman çıkacağını söylediniz?" sorusunu da "Dilan ne zaman çıkacağını avukatları aracılığıyla sorduğunda ben de onun nisana kadar çıkacağını söyledim hatta şubat ve mart ayını çok daha yüksek ihtimalle dışarıda olma ihtimalini görüyorum" yanıtını verdi.

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