Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! Üç hakkından birini onun için kullandı! Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Astrolog Hilal Saraç kendisinden tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat'ın nasıl tepki gösterdiğini de anlattı. Saraç, "Tabii ki buna kimse inanmak istemez en başta. Psikolojik olarak çok zaten yıprandı. Aslında yavaş yavaş kendini bu sürece hazırladı. Birkaç kişi de bekliyordum ama böyle bir anda toplu herkes kim varsa alınmasını ben de beklemiyordum." dedi. Astrolog kendisine yöneltilen "Dilan Polat cezaevinde soy ismi aynı olmayan 3 kişiyle görüşme hakkı var. Birini sizinle kullanıyor. Dilan Polat avukatları aracılığıyla size hangi soruları yöneltiyor" şeklinde soruya, "Aslında bilmek istediği şey 'bana ne olacak, ben bundan sonra ne yapacağım, bana ne olacak' Hani mesela hiç para pul ya da dışarıdaki mal varlıkları umurunda değil. Yani onların ne olacağı çok umurunda değil. Onun tek istediği şey özgürlüğü." dedi.