2023-11-22 07:31:48 Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar! Boş kasanın doğurduğu soru: Paraları nereye taşıdılar?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerine koruyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a yönelik soruşturma sürerken çok önemli bilgiler ortaya çıktı.