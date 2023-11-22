Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar! Boş kasanın doğurduğu soru: Paraları nereye taşıdılar?

HAYALİ SATIŞ İDDİASI Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı: "Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.