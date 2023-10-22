  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
6
Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

2023-10-22 18:17:23
Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

- Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan açıklama (Fotoğraflı) Elyesa Karatepe İSTANBUL (İHA) - Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ve soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı belirtildi. Öte yandan, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklamada ifade edildi. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamasında bulundu.

#2
Foto - Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

Yapılan açıklamada, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ve soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı belirtildi. Öte yandan, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklamada ifade edildi.

#3
Foto - Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından basın açıklaması yapıldı.

#4
Foto - Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

#5
Foto - Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...
Dünya

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

İsrail'de, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda 1200'den fazla ordu mensubunun sakat kaldığı bildirildi.
AFAD'dan Marmara depremi açıklaması!
Gündem

AFAD'dan Marmara depremi açıklaması!

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, olası Marmara depremine ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı
Gündem

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin yazarları Netanyahu’ya ateş püskürüyor. Haaretz gazetesi yazarı Gidi Weitz bu günkü yazısında “Neta..
26 Ekim dikkat çeken son tarih: Merkez Bankası'dan faiz kararlarına yönelik merakla beklenen açıklama
Ekonomi

26 Ekim dikkat çeken son tarih: Merkez Bankası'dan faiz kararlarına yönelik merakla beklenen açıklama

Dolar kuru, son günlerde hızla yükselerek 28 Türk Lirası seviyesini aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz hakkında açıklamalarda bulu..
Resmen katliam yapıyor! Selvi: Mavi Marmara bir milattı Aksa Tufanı ise yeni milat olacak
Gündem

Resmen katliam yapıyor! Selvi: Mavi Marmara bir milattı Aksa Tufanı ise yeni milat olacak

Mavi Marmara gemisine İsrail’in 31 Mayıs 2010’da uluslararası sularda düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıyı yaşa..
Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23