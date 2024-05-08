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Otomotiv
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Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

2024-05-08 15:47:04
Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

Sıfır otomobili şüphe üzerine eskpertize sokan vatandaş, aracın ağır hasarlı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın boyalı ve oynanmış çıktığını ileri süren şahıs konuyu yargıya taşıdı.

#1
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

Pendik'te yaşayan Uğur Can adlı vatandaş, Kartal'daki bir bayiden sıfır kilometre aldığı otomobiline şüphe üzerine ekspertiz incelemesi yaptırdı. İncelemede aracın boyanmış olduğunu, kaportasında işlem yapıldığını ve vidalarında oynama olduğunu tespit ettiğini ifade eden Can, bayinin aracın değişimini kabul etmemesi üzerine olayı yargıya taşıdı.

#2
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

Pendik'te yaşayan Uğur Can, Kartal'da bulunan Öztek adlı bayiden Peugeot marka bir otomobili 1 milyon 135 bin TL'ye satın aldı. 29 Ocak'ta otomobilini teslim alan Can, bir gün sonra otomobilinde boya kabarıklıkları olduğu gerekçesiyle aracı ekspertize götürdü.

#3
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

Ekspertiz raporlarında iddiaya göre otomobilinin sonradan boyanmış olduğunu, kaportasındaki vidalarda oynanma olduğunu ve kaportanın bazı bölgelerinde işlem yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bayiye giden Can, aracının kusurlu olduğunu belirterek değişim talep etti. İddiaya göre bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını, değiştirilmeyeceğini ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını belirtti. Bunun üzerine Uğur Can olayı yargıya taşıdı. Firma yetkilileri ise basın mensuplarına olaya ilişkin açıklama yapmayacaklarını belirtti.

#4
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

"Ekspertiz sonucunda aracımda kusurlarla karşılaştım" Olayla ilgili konuşan Uğur Can, “Ben bu aracın Aralık ayında ödemesinin büyük bir kısmını yaptım. Bana yaklaşık 1 buçuk ay sonra 29 Ocak'ta bana teslim edildi. Akşam 16.00 sıralarında teslim edildiği için o anın heyecanı ile aracı dikkatli bakmadan teslim aldım. Herhangi bir kusur olduğunu düşünmedim. Sabah arabaya binerken boya pütürcüklerinden kuşkulandım ve bayinin yakınındaki bir ekspere götürdüm aracımı.

#5
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

Ekspertiz sonucunda aracımda kusurlarla karşılaştım. Bayiye götürerek kusurları gösterdim fakat sadece aracının boya mikron değerleri ile ilgilendiler. Bunları fotoğrafladılar ve genel merkeze ileteceklerini söylediler. Konuyla açıkçası ilgilenmediler. Aracın değer kaybı olmayacağını mağdur olmamam için de firmadan resmi bir yazı talep edileceğini, değer kaybı oluşturmayacağını söyleyerek süreci geçiştirdiler. Kendilerinden değişim talep ettim fakat satış sorumlusu bu araçta herhangi bir kusur olmadığını direterek süreci genel merkeze postaladılar ve süreci yavaşlattılar" dedi. Can şöyle devam etti:

#6
Foto - Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır otomobilin ekspertiz raporu şok etti

"Aracın kaportasındaki bütün vidalarla ciddi derecede oynanmış, arka kaportayla derin şekilde oynanmış, aracın kaportasında ayar işlemi yapılmış, yer yer eziklikler söz konusu. Eksper raporunda boyalı olarak görünüyor. Boya mikron kalınlığı sadece kaputta 250'yi görmekteyken bagajda 360'ı çamurluklarda 50-80 arası değişiyor. Yani aracın genelinde bir boya kusuru var. Ben raporu elime aldım, bayiye bu kusurları gösterdim. Fakat bayi olayı sadece genel müdürlüğe iletmemi söyledi. Yaklaşık 4 hafta kadar genel merkez beni oyaladıktan sonra ‘araçta herhangi bir sorun yoktur’ şeklinde tarafıma dönüş yapıldı. Ben hukuki süreci başlattım, dava yoluna gittim. Arabuluculuk süreci oldu, avukatım değer kaybı talep etti. Fakat bayi avukatı, bunda bir kusur olmadığını savundu. Sonuç alamadık, dava yoluna gideceğim. Ben aldığımda fiyatı 1 milyon 135 bin TL idi. Tarafıma şeffaf bir satış yapılmadı. Öncelikle bu aracın kusursuzu ile değiştirmelerini talep ettim, fakat bayi bu duruma yanaşmadı. Kendilerinden aracı değiştirmelerini talep ediyorum fakat sonuç olumsuz olacağından dolayı dava yoluna gittim” diye konuştu.

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