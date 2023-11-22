Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Edinilen bilgiye göre, Cihan Şar isimli genç yeni aldığı 2023 model motosikletini satmak için ilana koydu. Bir kaç gün sonra gelen mesajdaki kişiyle fiyat konusunda anlaşan Şar, alıcı kılığındaki dolandırıcının talebi üzerine motosikletin fotoğraf ve videolarını kendisine gönderdi. Mesajı atan kişi motosikleti almak istediğini ancak kendisinin motordan anlamadığı için kuzeniyle muhatap olmasını istedi. Bir kaç gün sonra kendi motosikletine ait video ve görüntüler ile 70 - 80 bin lira daha düşük fiyata yeni bir ilan düzenlendiğini farkeden Cihan Şar, bir arkadaşına ilandaki numarayı arattı. Telefonu açan dolandırıcının Cihan Şar’ın kendisinin kuzeni olduğunu, motosikleti onun göstereceğini söylemesi üzerine gençler hazırlanan tuzağı farketti. Alıcıyla satıcıyı görüştürmeyip satış esnasında parayı kendi hesabına isteyip ortalıktan kaybolmaya hazırlanan dolandırıcı kazdığı kuyuya kendisi düştü.