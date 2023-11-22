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Aktüel
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Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

2023-11-22 12:13:39
Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Gençler dolandırıcının oyununu anlayıp tuzak kurdu. Dolandırıcılık yapmak isterken 6 bin TL'sinden oluyordu.

#1
Foto - Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Bursa’da satışa çıkardığı motosikletini beğenip fotoğraflarını isteyen kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan genç, arkadaşı ile birlikte dolandırıcıya tuzak kurdu. Motosikletin 6 bin liralık vergi borcu olduğu için satılamadığını dolandırıcıya inandıran iki kafadar, dolandırıcının 6 bin lirasını alıp iyi bir ders vermek isteseler de vicdanları buna izin vermedi.

#2
Foto - Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Edinilen bilgiye göre, Cihan Şar isimli genç yeni aldığı 2023 model motosikletini satmak için ilana koydu. Bir kaç gün sonra gelen mesajdaki kişiyle fiyat konusunda anlaşan Şar, alıcı kılığındaki dolandırıcının talebi üzerine motosikletin fotoğraf ve videolarını kendisine gönderdi. Mesajı atan kişi motosikleti almak istediğini ancak kendisinin motordan anlamadığı için kuzeniyle muhatap olmasını istedi. Bir kaç gün sonra kendi motosikletine ait video ve görüntüler ile 70 - 80 bin lira daha düşük fiyata yeni bir ilan düzenlendiğini farkeden Cihan Şar, bir arkadaşına ilandaki numarayı arattı. Telefonu açan dolandırıcının Cihan Şar’ın kendisinin kuzeni olduğunu, motosikleti onun göstereceğini söylemesi üzerine gençler hazırlanan tuzağı farketti. Alıcıyla satıcıyı görüştürmeyip satış esnasında parayı kendi hesabına isteyip ortalıktan kaybolmaya hazırlanan dolandırıcı kazdığı kuyuya kendisi düştü.

#3
Foto - Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Dolandırıcının tezgahladığı oyunu önceden sezen Cihan Şar ile arkadaşı Emir Yavuz, dolandırıcıya inanmış gibi yapıp oyun içinde oyun oynadılar. Her şey dolandırıcı şahsın planladığı gibi ilerliyordu. Motosikleti almaya gelen kişilere satıcıyı kuzeni olarak, satıcı Cihan Şar'a da almaya gelen müşterileri kuzenleri olarak tanıtmıştı. Kimsenin kimseden haberi yoktu. Ancak motosikletin sahibi Cihan Şar ile motosikleti almak isteye Emir Yavuz'un arkadaş olduklarından da kendisinin haberi yoktu.

#4
Foto - Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Dolandırıcının planını çok önceden deşifre edip inanmış gibi yaparak oyun içinde oyun oynayan Cihan Şar ile arkadaşı Emir Yavuz motosikleti ekspere götürdükten sonra noterin yolunu tuttu. Notere vardıklarında telefon trafiği başladı. Dolandırıcı iki arkadaş ile de ayrı ayrı görüşüp bir an önce parayı kendi hesabına almayı planlıyordu. Fakat hesabı tutmadı. İki kafadar birlik olup dolandırıcıya motosikletin vergi borcu olduğu için satılamadığını söyledi. Motorun sahibi Cihan Şar kendisinde para olmadığını motosikleti satmaktan vazgeçtiğini söyleyince dolandırıcı 6 bin liralık vergi borcunu kendisinin kapayacağını belirterek gençlerden banka hesap numarası istedi. Dolandırıcının 6 bin lirasını alacakken vicdan mukayesesi yaparak vazgeçen iki arkadaş, dolandırıcı şahsa içinde bulunduğu durumu anlatıp böyle bir şeyin doğru olmadığını insanların bu paraları kolay kazanmadığını belirterek hayatının dersini verdi.

#5
Foto - Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Ticaretin iki kişi arasında olması gerektiğini belirten Emir Yavuz, “Bence kesinlikle kuzenim gelip bakacak, başkası onun için gelip alacak, ben size parayı vereceğim siz parayı şu hesaba yatırın sözlerine inanmamaları lazım. Biliyorum hâlâ inanan bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düşen insanlar mutlaka vardır. Ama artık olmaması gerekiyor bununla ilgili geliştirme yapılması gerekiyor. En azından alıcı ile satıcı arasında farklı bir noter ödeme sistemleri kuruldu bildiğim kadarıyla. Bankaya para transferleri konusunda böyle bir önlem alındı ama yine de bu tarz olaylarla haberlerde sürekli karşılaşıyoruz. Sazan sarmalı dedikleri konunun tam kendisi buymuş. Vatandaşlarımızın üçüncü kişilere inanmamaları gerekiyor” diye konuştu

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