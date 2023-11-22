Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders

Ticaretin iki kişi arasında olması gerektiğini belirten Emir Yavuz, “Bence kesinlikle kuzenim gelip bakacak, başkası onun için gelip alacak, ben size parayı vereceğim siz parayı şu hesaba yatırın sözlerine inanmamaları lazım. Biliyorum hâlâ inanan bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düşen insanlar mutlaka vardır. Ama artık olmaması gerekiyor bununla ilgili geliştirme yapılması gerekiyor. En azından alıcı ile satıcı arasında farklı bir noter ödeme sistemleri kuruldu bildiğim kadarıyla. Bankaya para transferleri konusunda böyle bir önlem alındı ama yine de bu tarz olaylarla haberlerde sürekli karşılaşıyoruz. Sazan sarmalı dedikleri konunun tam kendisi buymuş. Vatandaşlarımızın üçüncü kişilere inanmamaları gerekiyor” diye konuştu