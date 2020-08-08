Dikkat! Bu besinler kilo verdiriyor

9- Brokoli: Kilo verdiren yiyecekler arasında yer alan sebzelerden en etkililerinden biri de brokoli. Ülkemizde aşağı yukarı son 15 yıldır tüketilen bu sebze yalnızca rejim yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de çok etkili. Ancak tadından dolayı brokoli genellikle pek tercih edilmiyor, özellikle çocuklar ve gençler bu sebzeden uzak duruyor. Fakat bir miktar brokoli kaynar suda haşlanırsa sızma zeytinyağı, limon, sirke ve biraz da tuz ile harika bir salata ya da hafif bir atıştırmalık öğüne dönüşebiliyor. Doyuruculuğu yüksek, kalorisi ise oldukça düşük olan brokoli içeriğindeki A. C ve E vitaminleriyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.