2020-08-08 17:05:03 Dikkat! Bu besinler kilo verdiriyor
Bazı yiyecekler kilo vermemize yardımcı oluyor. İşte diyet sırasında rahatça tüketebileceğimiz besinler...
Bazı yiyecekler kilo vermemize yardımcı oluyor. İşte diyet sırasında rahatça tüketebileceğimiz besinler...
1- Yoğurt: Öğle ve akşam yemeklerinin ardından veya günde bir ya da iki kez ara öğün olarak tüketilecek bir kase yarım yağlı doğal yoğurt hem tok tutar hem de vücudunuzdaki yağların yanmasına yardımcı olur.
2- Yumurta: Oldukça güçlü bir protein kaynağıdır. Kilo vermek isteyenlere iki günde bir sabah kahvaltısında katı haşlanmış yumurta tüketmeleri tavsiye ediliyor.
3- Elma: İçeriğindeki yüksek lif oranıyla tokluk hissi sağlar. Özellikle insülin seviyesinin düştüğü akşam saatlerinde, yemekten yaklaşık bir saat geçtikten sonra yiyeceğiniz bir elma hem vücudunuzun şeker ihtiyacını karşılayacak, hem de gece acıkmanızı veya tatlı krizine girmenizi engelleyecektir.
4- Tarçın: Kilo verdiren baharatlar arasında ilk sırada olan tarçının kilo verme üzerindeki en büyük etkisi kan şekerini düzenleyici özelliği sayesinde olmaktadır. Bu özelliği sayesinde tarçının özellikle çay şeklinde demlenerek tüketilmesi hem tokluk hissi oluşturuyor hem de ani şeker krizlerini önlüyor.
5- Sirke: Sirke, ılık suyla seyreltilerek tüketildiğinde vücuda bir takım faydalı vitaminlerin alınmasını sağlıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Kahvaltıdan önce bir su bardağı ılık suyun içine 3-4 damla doğal elma sirkesi damlatıp içmeniz gün içinde tokluk hissini muhafaza etmenize yardımcı olacak ve metabolizmanıza güne başlamak için gereken işareti verecektir.
6- Greyfurt: Yüksek lif içeriğinden dolayı kilo verdiren yiyecekler arasında elmadan sonra yer alan bir diğer meyve de greyfurttur. Sabah kahvaltısında meyve suyu içmeyi seviyorsanız 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çubuk tarçınla tatlandıracağınız bir bardak greyfurt suyu hem sağlığınız için faydalı olacak, hem de kahvaltıda alınması gereken vitamin miktarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda oldukça zengin bir C vitamini kaynağı olan greyfurtu eğer yapabiliyorsanız haftada 2-3 adet olmak üzere direkt olarak tüketmeniz size enerji ve zindelik kazandıracak, yağ yakma sürecinizi ve metabolizmanızı hızlandıracaktır.
7- Yulaf ezmesi: Tamamen doğal lif içeren yulaf ezmesi de kilo verdiren yiyecekler arasında... Günde 1 su bardağı kadar yulaf ezmesini kahvaltıda soğuk sütle kahvaltılık gevrek şeklinde, ya da yemeklerden sonra yiyeceğiniz bir kase yoğurdun içine karıştırarak tüketebilirsiniz. Yalnızca yulaftan oluşan ve hiçbir yağ veya şeker takviyesi içermeyen yulaf ezmesi size hem enerji verecek, hem tok tutacak, hem de bağırsaklarınızın çalışmasını hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.
8- Keten tohumu: Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu tohumun en tercih edilen tüketim şekli yoğurtla birlikte yenmesidir. Keten tohumu konusunda dikkat edilmesi gereken nokta bu besinin günde en fazla bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesi ve bir süre sonra artan tohumların tüketilmemesi gerektiğidir. Bozulmadığı sanılarak tüketilen eskiden kalmış keten tohumları sağlığınız üzerinde faydadan çok zarara neden olabilir. Bu yüzden en fazla 10 günlük çekilmiş keten tohumu satın almaya ve bu süre zarfında tüketilmeyen miktarı kullanmamaya özen göstermelisiniz. Doğru şekilde kullanıldığında keten tohumu size hemen hemen yemeğe eşdeğer bir tokluk hissi sağlayacak, aynı zamanda düşük kalorisi ve bağırsaklara olan olumlu etkisiyle kilo vermenize fayda sağlayacaktır.
9- Brokoli: Kilo verdiren yiyecekler arasında yer alan sebzelerden en etkililerinden biri de brokoli. Ülkemizde aşağı yukarı son 15 yıldır tüketilen bu sebze yalnızca rejim yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de çok etkili. Ancak tadından dolayı brokoli genellikle pek tercih edilmiyor, özellikle çocuklar ve gençler bu sebzeden uzak duruyor. Fakat bir miktar brokoli kaynar suda haşlanırsa sızma zeytinyağı, limon, sirke ve biraz da tuz ile harika bir salata ya da hafif bir atıştırmalık öğüne dönüşebiliyor. Doyuruculuğu yüksek, kalorisi ise oldukça düşük olan brokoli içeriğindeki A. C ve E vitaminleriyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
10- Lahana: Salata, yemek ya da çorba şeklinde ayda en az 3 kez tüketilen lahana güçlü antioksidan etkisiyle vücudu artık malzemelerden temizleyerek rahatlatır, bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi özellikle mevsim geçişlerinde hastalık riskinden korur ve kalp krizini önlemede büyük rol oynar. Fazla yağlı hazırlanmadığı sürece gönül rahatlığıyla istediğiniz miktarda tüketebileceğiniz lahana sindirime yardımcı etkisiyle sindirimi kolaylaştırır ve kilonuzun kontrolünü elinize almanıza yardımcı olur.
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