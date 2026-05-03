Devrim Muhafızları Trump'a iki seçenek sundu! Dünyanın konuştuğu açıklama
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak zorunda" açıklamasında bulundu.
İran ABD ile savaşı sona erdirmek için Washington yönetimine 14 maddelik bir teklif sundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, teklifi inceleyeceğini belirterek, "Bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadelerini kullanmasına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan karşılık geldi.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pentagon’a karşı İran’ın ültimatomu, Çin, Rusya ve Avrupa’nın Washington’a karşı tutumundaki değişim, Trump’ın Kongre’ye gönderdiği mektup ve İran’ın müzakere şartlarının kabul edilmesi Bunların tek bir anlamı vardır: Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile imkansız bir operasyon ya da kötü bir anlaşma arasında bir seçim yapmak zorundadır"
Açıklamada, "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.
