2023-10-19 13:28:57 Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda ilk etapta 1 ayrılık ve 1 transfer gerçekleştirilecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)