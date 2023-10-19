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Spor
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Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

2023-10-19 13:28:57
Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu koruyarak üstüne güçlendiren Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'e ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk devre arası için listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda ilk etapta 1 ayrılık ve 1 transfer gerçekleştirilecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Süper Lig kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, Süper Lig'e ve Avrupa'ya bomba gibi bir giriş yaptı.

#3
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Ligde ilk hafta Kayserispor'a takılan Cimbom, buna karşın çıktığı 7 maçtan galibiyetle ayrılarak 22 puan topladı.

#4
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

F.Bahçe'nin 8'de 8 yaptığı süreçte sarı-kırmızılılar ezeli rakibinin arkasında 2. sırada yer aldı.

#5
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 puan topladı.

#6
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Kopenhag'la sahasında 2-0'dan dönerek 2-2 berabere kaldı.

#7
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

İlk maçta 3 puan hedefleyen G.Saray, 1 puanla sahadan ayrıldı ve Devler Ligi arenasına buruk başladı.

#8
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Buna karşın 2. maçta Manchester United deplasmanından müthiş bir sonuçla döndü.

#9
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Old Trafford'da 2 kez geriye düşen G.Saray, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

#10
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

İlk 2 maçından 4 puan toplayarak gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atıldı.

#11
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Aslan'da son gelişmeler bu yöndeyken, milli arada teknik direktör Okan Buruk büyük bir transfer çalışmasına girdi.

#12
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

50 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimle bir toplantı yaptı ve listesini tekrar iletti.

#13
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

1 AYRILIK 1 TRANSFER! Okan Buruk, ilk etapta acil olarak stoper bölgesine takviye istedi.

#14
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

NELSSON'LA YOL AYRIMI Geçtiğimiz sezon ve bu yıl ayrılmasına izin verilmeyen Victor Nelsson, milli takımda yaptığı açıklamalarla tepki çekti.

#15
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Yaz transfer döneminde Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez, gelir gelmez formayı kaptı.

#16
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Hatta Kolombiyalı stoper Manchester United deplasmanında 2 asist birden yaptı ve takımın başarılı isimlerinden oldu.

#17
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Danimarkalı yıldız, "Manchester United maçında çok kızgındım çünkü ilk 11'de başlamamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonra üç maç daha yedek kulübesinde oturdum. Bu durum beni şaşırttı.

#18
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

"CANI YANAN BENİM" Siz dışarıdan görüyorsunuz ancak ben olayların içerisindeyim. En çok şok olan, öfkelenen ve canı yanan benim. Manchester United maçında ilk 11'de başlamayı çok isterdim ama olmadı.

#19
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Son milli takım kampından bu yana tuhaf bir süreç yaşandı. Yeni bir kulüp bulup 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Erden Timur ve Okan Buruk ile görüştüm ancak tüm saygımla söylüyorum oynamayamazsam ne yapacağım çok açık.

#20
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapamazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu kesin. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum. Sözleşmemi uzatmayacağımı söyledim. Görüşmeler olmuştu ve kısmen anlaşma sağlamıştık ancak biraz daha düşündükten sonra sözleşme uzatmayı istemediğimi söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kaldı ve 1 yıl daha uzatmak istemiyorum.

#21
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

"KIZGIN VE HIRSLIYIM" Bu yüzden bir süre önce sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim. Milli takım kampına kızgın ve hırslı bir halde geldim. Bu iyi bir şey çünkü milli takımda oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

#22
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Bu açıklamalardan sonra Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılmasına izin verilecek.

#23
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Danimarkalı defans oyuncusuna, 20 milyon Euro civarında teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

#24
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

NELSSON OUT, OMERAGIC IN! Galatasaray, geçtiğimiz dönemlerde de ilgilendiği Becir Omeragic'i renklerine bağlamak istiyor.

#25
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Sarı-kırmızılı takım bu bölgeye Nelsson ve Marcao transferlerinde olduğu gibi scout transferi yapmak istiyor.

#26
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

21 yaşındaki defans oyuncusu, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında 3. stoper olarak düşünülüyor.

#27
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

A Spor'a göre; Ayrıca yoğun fikstürde ve olası sakatlık veya cezalı olmaları durumunda forma giyebileceği belirtiliyor.

#28
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Bu sezon Montpellier formasıyla 6 maça çıkan Omeragic, bu süreçte 392 dakika süre aldı.

#29
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Bu sezon Montpellier formasıyla 6 maça çıkan Omeragic, bu süreçte 392 dakika süre aldı.

#30
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

Becir Omeragic, 20 Ocak 2002'de İsviçre'nin Genf kentinde dünyaya geldi. Futbola Servette'nin altyapısında başlayan Omeragic, 2018 yazında Zürich'e transfer oldu. Bedelsiz olarak Zürich'e imza atan Omeragic, yeni kulübüyle 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

#31
Foto - Devre arasında Galatasaray’da yer yerinde oynayacak! Cim-Bom’dan flaş transfer açıklaması: Duyurdular…

İsviçre ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz bir şekilde Montpellier'e transfer oldu.

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