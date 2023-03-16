Devlet el koysun bu araçlara! İstanbul'da görüntülendi

Araçların bayiler tarafından satılmadığını ifade eden Yiğit Ayaydın, “Bayinin genel müdürlüğünü aradım. Sizin bütün bayilerinizi aradığımda aracınız yok dediler. Ama biz böyle böyle bir araç kalabalığı gördük, inşaat içerisinde, bunlar nedir, ne değildir diye sorduğumda 'satış yemiştir, size geri dönüş yapacağız' dediler. Zaten bütün aradığımız Fiat bayileri size geri dönüş yapacağız diyor. Ama ne zaman? 1 buçuk yılda bir bayi arayıp da demez mi ki beyefendi bir araç geldi bunu size verelim mi? Aradığım bayi yok bin kişi sıra var. Ama sen şimdi inşaata arabaları doldurursan sıra olur. Yani eğer şimdi sorduğumuzda satılmış aracı kimse inşaatta bırakmaz. Alır kapısına çeker” diye konuştu.