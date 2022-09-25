  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
16
Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

2022-09-25 11:57:07
Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ağrı'da mısır ekim alanı devlet desteğiyle giderek genişliyor.

#1
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Valilik tarafından hayata geçirilen, İl Özel İdaresince finanse edilen "Danelik Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" ve "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında ilkbaharda çiftçilere 15 ton silajlık ve 10 ton danelik mısır tohumu dağıtıldı.

#2
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Aldıkları tohumları ilkbahar aylarında tarlalarına eken çiftçiler, aylarca emek vererek bakımını yaptıkları silajlık mısırı hasat etmeye başladı.

#3
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Traktörlerle biçtikleri alternatif yem bitkisi silajlık mısırların bir kısmını kışın hayvanlarına vermek üzere köylerine götüren çiftçiler, ihtiyaçları dışındakileri de sözleşmeli tarım kapsamında Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifine pazarlıyor.

#4
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Bu yıl ilk kez 5 bin dekar alanda üretilen danelik mısır ile iki yıl önce 6 bin dönüm alanda ekilirken üretim alanı bu sene 10 bin 600 dekara çıkarılan silajlık mısır, çiftçilere gelir kapısı oluyor.

#5
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Vali Osman Varol, AA muhabirine, özellikle son 2 yılda İl Özel İdaresi üzerinden kentte ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çok çeşitli teşvik ve destek politikaları yürüttüklerini söyledi.

#6
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Her alanda olduğu gibi tarımda da üretimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:

#7
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

"Silajlık mısırda 250 çiftçimize 5 bin dekarlık alan için yüzde 80 hibeli destekte bulunduk. Danelik mısırda ise 100 çiftçimize 2500 dekar alan için destekte bulunduk. İlimizde toplamda 10 bin 600 dekarlık alanda silajlık mısır, 5 bin dekarlık alanda da danelik mısır ekimi var. Baktığımız zaman toplam mısır ekili alanının yarısına İl Özel İdaremiz vasıtasıyla destek vermiş durumdayız. Ağrı gerçekten tarımsal alanda çok büyük bir potansiyele sahip. Ürün çeşitliliği sağlamak için çiftçimize bir şekilde cesaret vermemiz, öncülük etmek gerekiyor. 2 yıldır mısır alanında verdiğimiz destekler ve çiftçimizin de buna karşılık vermesiyle ekiliş alanı çok genişledi."

#8
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Varol, mısır ürünlerinin hayvancılığa sunduğu katkının yanında il ekonomisi ve tarıma da katkı sunduğunu anlattı.

#9
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Danelik ve silajlık mısır ekim alanının her geçen yıl arttığını ve artmaya da devam edeceğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

#10
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

"İl Özel İdaremizin kaynaklarını çiftçilere tahsis etmeye ve onlara sunmaya devam edeceğiz. Şu an hasat devam ediyor. Çiftçilerimiz de verimden çok memnun. Özellikle geçtiğimiz yıl kış dönemindeki yağışlar ve sonrasında da mevsimlerde çiftçilerimizin istediği zamanda istediği şekillerde yağış gerçekleştiği için bu yıl özellikle hasattan çok memnunlar. Biz de çiftçilerimizi ziyaret ettik. Traktöre bindik hasatlarına eşlik ettik. Çiftçilerimiz, mısırları sözleşmeli olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Bunu üçlü bir iş birliği şeklinde gerçekleştirdik. Biz tohum desteğini veriyoruz. Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi alım garantisini veriyor. Bu şekildeki mekanizmayla buradaki çiftçimizin emeğinin karşılığını en fazla şekilde alacağı bir sistem kurmuş oluyoruz."

#11
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Çiftçilerden Serhat Çetin ise mısır hasadına başladıklarını ve bu yılki verimin geçen seneye göre daha iyi olduğunu söyledi.

#12
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

#13
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

#14
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

#15
Foto - Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 2 büyük deprem
Spor

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 2 büyük deprem

Milli ara dönüşü Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Joshua King'den sonra Emre Mor'dan da kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, sakatl..
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı 5. bitirdi
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı 5. bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. ayağında ilk yarışı 5. sırada tamamladı. ..
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı TRT dizisi ile anlaştı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı TRT dizisi ile anlaştı

Diriliş Ertuğrul'daki rolü ile tanınan ve son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan oyuncu Uğur Güneş, TRT dizisi ile el sıkıştı.
Cem Uzan'dan gündemi sarsan iddia: İmamoğlu'nun onlarla ticari ilişkileri var
Siyaset

Cem Uzan'dan gündemi sarsan iddia: İmamoğlu'nun onlarla ticari ilişkileri var

Milleti soyan ve yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, katıldığı bir Youtube programında çok konuşulacak bir iddia ..
İslam'a savaş açan kızıl Çin'den alçak plan!
Dünya

İslam'a savaş açan kızıl Çin'den alçak plan!

İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki Müslüman halka yönelik İslam dinini Çinlileştirme, “din düşmanlığı” siyasetini daha da derinleştirme..
Yeniden Refah Partisi'nden yeni rekor! Fatih Erbakan rakamı açıkladı, Karamollaoğlu şoke olacak
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden yeni rekor! Fatih Erbakan rakamı açıkladı, Karamollaoğlu şoke olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz boşuna mı diyoruz? Bu altılı masadan bu millete bir hayır gelmez." dedi. Erbakan ay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23