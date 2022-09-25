Devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

"İl Özel İdaremizin kaynaklarını çiftçilere tahsis etmeye ve onlara sunmaya devam edeceğiz. Şu an hasat devam ediyor. Çiftçilerimiz de verimden çok memnun. Özellikle geçtiğimiz yıl kış dönemindeki yağışlar ve sonrasında da mevsimlerde çiftçilerimizin istediği zamanda istediği şekillerde yağış gerçekleştiği için bu yıl özellikle hasattan çok memnunlar. Biz de çiftçilerimizi ziyaret ettik. Traktöre bindik hasatlarına eşlik ettik. Çiftçilerimiz, mısırları sözleşmeli olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Bunu üçlü bir iş birliği şeklinde gerçekleştirdik. Biz tohum desteğini veriyoruz. Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi alım garantisini veriyor. Bu şekildeki mekanizmayla buradaki çiftçimizin emeğinin karşılığını en fazla şekilde alacağı bir sistem kurmuş oluyoruz."