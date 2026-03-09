Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Kadınların üretimde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Önüt, şöyle devam etti: "Dışarıdan işletmemi görüp gelenler oluyor. 'Nasıl yaptınız, nasıl başladınız bu işe?' diye. Biz hemen zaten TKDK'ye yönlendiriyoruz. Gelip zaten çok beğeniyorlar. Gelen çok ziyaretçimiz oldu, sağ olsunlar. Tavsiye ediyoruz, hiç korkmadan gidebilirler. 'Bu yapılmaz, nasıl olur?' diye çok düşündük ama hiç korkulacak bir şey yokmuş, gayet de güzel oldu. Bir kadın isterse, gerçekten hayalini kurarsa gerçekten yapamayacağı bir şey yok. Arkasında eşi de destekçiyse. Eşimle birlikte başardığımıza inanıyorum. Güzel oldu."