  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yargıtay’dan emsal karar! Emekli maaşında bloke krizi İngiliz siyasetçiden çok konuşulacak “İsrail” iddiası! Ölü sayısını bile verdi: Her şey ama her şey gizleniyor Altın haftaya sert düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatları Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü Ne günlere kaldık! Bazı Müslüman ülkelerden beklenen tepki Rusya'dan geldi Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! Tepesi atan Müslüman ülke, İran’a ilk kez saldırdı Galaxy S26 serisi ön siparişte! Aynı fiyata 2 kat hafıza fırsatı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü
AA Giriş Tarihi:

Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan Birselin Önüt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı destekle modern süt üretim tesisi kurdu.

#1
Foto - Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Birselin Önüt, küçük bir adımla başladığı hayvancılığı devlet desteğiyle büyüttü.

#2
Foto - Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 2025 yılı desteğiyle 38 inek alıp süt üretim tesisi kuran kadın girişimci, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. İlçe merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Balkıca Mahallesi'nde eşi Remzi Önüt ile yaşayan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Birselin Önüt, 2019'da süt üretimi için 5 inek satın aldı. Evinin yanındaki ahırda ineklerini besleyen Önüt, çevresindeki olumsuz söylemlere rağmen çiftlik kurma hayalinden vazgeçmedi. Birselin Önüt, eşinden de aldığı güçle büyükbaş yetiştiriciliği ve süt üretim tesisi için proje hazırlayarak 2024'te TKDK'ye başvurdu.

#3
Foto - Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Projesine 5 milyon 800 bin lira destek sağlanan Önüt, geçen yıl yaklaşık 4 bin metrekare alanda kurduğu modern süt üretme çiftliğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çiftlikte yem karma ve dağıtma makinesi, son teknoloji sağım sistemi, soğutma tankı, köpük üretim makinesi, gübre sıyırıcı, pompası ve karıştırıcısı bulunuyor. Ayda yaklaşık 15 bin litre süt üretimi gerçekleştiren Önüt, AA muhabirine, hayvancılığa küçük adımlarla başladığını söyledi.

#4
Foto - Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Başlangıçta zorlandığını ancak vazgeçmediğini dile getiren Önüt, "5 hayvanla başladık. Sonra büyütme kararı aldık. TKDK'nin böyle bir yardımını duyduk. Gittik başvurduk, kabul oldu dilekçemiz. Buraya 8 milyonluk bir yatırım yaptık, yüzde 70 hibe aldım. Çok memnunum böyle. Hayvanları çok seviyorum zaten. Daha da büyütmeyi istiyorum inşallah. Şu anlık günlük 500 litre oluyor. Doğumdan sonra inşallah artacak nasip olursa. Hedefimiz günlük 1 ton." dedi.

#5
Foto - Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Önüt, bu işe başlarken çevresinden olumsuz tepkiler aldığını buna rağmen vazgeçmediğini ifade etti.

#6
Foto - Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi! 5 inekle başladığı işi çiftliğe dönüştürdü

Kadınların üretimde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Önüt, şöyle devam etti: "Dışarıdan işletmemi görüp gelenler oluyor. 'Nasıl yaptınız, nasıl başladınız bu işe?' diye. Biz hemen zaten TKDK'ye yönlendiriyoruz. Gelip zaten çok beğeniyorlar. Gelen çok ziyaretçimiz oldu, sağ olsunlar. Tavsiye ediyoruz, hiç korkmadan gidebilirler. 'Bu yapılmaz, nasıl olur?' diye çok düşündük ama hiç korkulacak bir şey yokmuş, gayet de güzel oldu. Bir kadın isterse, gerçekten hayalini kurarsa gerçekten yapamayacağı bir şey yok. Arkasında eşi de destekçiyse. Eşimle birlikte başardığımıza inanıyorum. Güzel oldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

ABD ve İsrail'in İran'daki petrol altyapısını hedef alan ağır saldırılarının ardından Tahran yönetimi strateji değişikliğine gitti. İranlı b..
Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı!
Gündem

Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı!

İran-ABD-İsrail savaşının kuzey cephesinde siyonist rejim büyük bir bozgun yaşıyor. İsrail’in en önemli gazetelerinden Haaretz’in askeri kay..
AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı
Gündem

AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, CHP'li Muharrem Erkek ve belediye yönetimine eleştirilerde bulundu. Çanakkale'de Esenler'den..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!
Dünya

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!

ABD ve İsrail saldırılarının hedef aldığı İran başkenti Tahran'da bu kez siviller çatışmanın tam ortasında buldu kendini. Kent merkezinin çe..
Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!
Dünya

Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!

Lübnan’ın doğusunda İsrail askerlerinin helikopterlerle gerçekleştirdiği havadan indirme girişimi sonrası Hizbullah ile şiddetli çatışmalar ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23