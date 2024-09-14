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Yaşam
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Devlet desteği ile sayıları arttı

2024-09-14 18:25:26
Devlet desteği ile sayıları arttı

Erciyes eteklerindeki manda sayısı devletin verdiği destekle birlikte artış gösterdi.

#1
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Kayseri'de devletin destek ve teşvikiyle 12 yıl önce 1600 civarında olan manda sayısı 6 bine ulaştı.

#2
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'de, devlet desteği ile hem üretici sayısı hem de hayvan sayısında artış sağlandı.

#3
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığının anaç manda desteğiyle ilde üretim kalitesi ve hayvan sayısı giderek artıyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Projesi de bölgede mandacılığın gelişmesine katkı sundu. Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle geçmişte sayılarında azalma yaşanan manda için verilen devlet desteği, hayvan sayısında artış sağladı.

#4
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine süt sağım makinesi alırken, toplanan sütlerin işlenmesi için Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı da manda yoğurdu, peyniri, tereyağı ile kaymağının yapılabilmesi amacıyla tesis kurma aşamasında 1 milyon lira destek verdi.

#5
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Topçu, AA muhabirine, 12 yıl önce İncesu ilçesinde kurulan birliklerinin 90 üyesi olduğunu söyledi. Topçu, o dönem manda sayısının 1600 olduğunu, devletin verdiği destekle bu sayının zamanla arttığını anlattı.

#6
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Manda yetiştirenlere zamanla Kayseri Valiliği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hacılar Belediyesinin destek verdiğini anlatan Topçu, özellikle Bakanlığın hibe destekleriyle manda sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

#7
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Verilen desteklerle mandıra kurulduğunu, üretilen sütlerin düzenli toplandığını aktaran Topçu, şunları kaydetti: "Devletimizin destekleriyle çiftçimiz ümitlendi. İktisadi işletmenin kurulması sayesinde de mandaya rağbet çoğaldı. Üreticilerimiz de memnun. Aradan geçen yıllarda manda sayımız da arttı. Manda ıslah projesi ile Kayseri'de 1800 hayvanı takip ediyoruz. Toplamda Kayseri'de 6 bin manda ile Türkiye genelinde beşinci sıradayız. Hayvan desteklemelerinde de gayet iyi durumdayız. 6 bin lira gibi anaç mandaya, 1000 lira doğan yavruya, damızlık vasfı seçilen yeni genç düvelerimize de 5 bin TL gibi hibe destek programını devletimiz açıkladı."

#8
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Topçu, birlik üyesi sayısının da 5 kat artarak 470'e ulaştığını dile getirdi.

#9
Foto - Devlet desteği ile sayıları arttı

Manda ürünlerinde de kaliteli bir üretimle markalaştıklarını belirten Topçu, manda yoğurdu, peyniri, tereyağı ile kaymak ürettiklerini sözlerine ekledi. Öte yandan Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 6 bini bulan mandalar, tozlu yollardan geçip, gün batımında ferahlamak için girdikleri suda serinledikten sonra sahiplerince ahırlara götürülüyor.

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