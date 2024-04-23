Devlet desteği aldı sürü sahibi oldu

Çelik, hayvancılığın yüksek gelirli ama zor bir iş olduğunu fakat dağlarda hayvanlarıyla akşama kadar gezmekten keyif aldığını ifade etti. Hayvancılığın sevilmeden yapılamayacağını ve eşinin destekçisi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Şehir merkezinde yaşıyordum. Baktım arazimiz de çok geniş, ucu bucağı yok ve bomboş, bu işe başlamaya karar verdim. Köyümüzde büyüklerimizin konuşmalarını dinlediğimizde eskiden 3-4 bin koyun, 1000-1500 büyükbaş hayvan çıkıyormuş. Ama şu anda ne büyükbaş ne de yeterli sayıda küçükbaşımız var. İşin eziyeti çok fazla ama eziyetin ötesinde düşünmemiz ve yapmamız gereken çok fazla şey var. Bizimki de ülkemizin ekonomisinde koyunculuğu arttırabilmekti, yeterince de başarılı olduğumu düşünüyorum."