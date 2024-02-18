Devlet desteği aldı! Bu yöntemle 80 bin liralık elektrik gideri sıfırlandı

Gültekin, geçen yıl işletmesinin çatısına yaptırdığı GES ile 80 bin liralık elektrik giderlerini sıfıra indirdiğini belirten Gültekin, “Bütün çiftçilerimize bu projeleri öneriyoruz. Sarıkaya ilçemizde IPARD projeli 30 çiftliğimiz var. Çoğu arkadaşımıza yardımcı oluyor ve hep birlikte hareket ediyoruz. Bizim hem süt birliğimiz hem de kooperatifimiz var. Ne yaparsak ne iş yaparsak organize oluyoruz ve bu da bizim için ekonomik olarak kar etmemizi sağlıyor. Çiftliğimizde aylık ortalama 80 bin lira kadar elektrik giderimiz oluyordu. Şimdi bu 80 bin lira ile hem elektrik masraflarımızı karşılıyoruz hem de bize de aylık 40 bin lira gibi getiri sağlıyor. Mevsime göre de bu gelir değişiyor. Gün uzadıkça bizim GES’ten gelirimiz de artıyor. Devletimizin destekleri olmasa bu tesisi kurmamızın imkanı yoktu, devletimiz var olsun, daim olsun” şeklinde konuştu.