Devlet desteği aldı! Bu yöntemle 80 bin liralık elektrik gideri sıfırlandı

İşletmelerini AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) sayesinde kurduklarını söyleyen Gültekin, “Burayı 2021 yılında IPARD destekli kurduk, şu an 93 baş anaç hayvanımız var. Geçen yıl geldikleri için 93 başta yavrumuz var. İkinci doğumlarımız da devam ediyor. Buraya yine IPARD ile 2023 yılında GES projesi kurduk, 365 kW güneş enerjisi üretmekteyiz. Bu ürettiğimiz enerjinin kendi kullandığımız kadarını da devletimize satmaktayız. Soğutma tanklarımız, yem karma makinesi, ısınma olsun bütün enerji giderlerimizi elektrikle sağlıyoruz. Bu proje bize ek gelir sağlıyor. Çevre için de iyi bir uygulama, büyük bir karbon salınımı da oluyordu, o sorunu da bitirdik.” dedi.