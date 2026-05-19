Devlet Bahçeli’den tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren talep: Tescil etmeyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Devlet Bahçeli’den tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren talep: Tescil etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek 'ligleri tescil etmeyin' çağrısı yaptığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu. Fatih Karagümrük SK, Kayserispor ve Antalyaspor gelecek yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı. Bahçeli'nin yıl içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı 'futbolda şike ve bahis' soruşturmaları nedeniyle bu yıla mahsus olmak üzere 'küme düşmenin' kaldırılmasını tavsiye ettiği ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını talep ettiği öne sürüldü.

Dün sabah saatlerinde Kayserispor tarafından yapılan resmi açıklamada da benzer bir talep dile getirilmiş ve operasyonlar nedeniyle bu sezon küme düşmenin uygulanmaması istenmişti. Prosedür gereği TFF, mayıs ayının son haftası ya da haziran ayının ilk haftasında yapılacak toplantı ile liglerin tescilini gündemine alacak.

Reis Maşerli

Bahis kumarının ve uyşturcunun kol gezdiği bir ligde sağlıklı onay olamaz. Son hafta sonuçlarına bakın. Kimi inandırıdı? Büyük takımların maça bu kadar yatmaları olur mu? Bahçeli sonu kadar haklı. Umarım da bu isteği olur. Ben olsa bu ligleri spor ve fair play ruhu oluşuna da ertelerim. Sadece amatör takımların maçını onay vereeirim

Serhat

Fiilen bakıldığında bu sezon ile geçen sezon veya daha önceki sezonun farkı ne.yapı deşifre edilip dağıtılmadan maçların gerçekliği şaibelidir
