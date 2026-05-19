Yeniakit Publisher
Daltonlar çetesi, o hakimi açık açık tehdit etti! Yazdıkları resmen kan dondurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

"Daltonlar" çetesi, İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü davalarla tanınan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine ölüm tehditleri içeren mesajlar attı.

İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü davalarla tanınan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine, "Daltonlar" suç örgütü üyeleri tarafından yabancı hatlar üzerinden gönderilen ölüm tehditlerine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Gürcistan'da firari bulunan örgüt yöneticilerinin de yer aldığı şüpheliler hakkında, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz yıl aralık ayında, mahkeme başkanının kardeşi Ali Onur Atar'ın kardeşinin telefonuna atılan mesajda, 'Abinden sebep seni de öldüreceğiz, insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınıza bakıyor, bizim de iki parmağımızın arasına bakıyor, görüşeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'a ise, "Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız. Seninle bu mahkeme bittikten sonra görüşeceğiz. Bizim sana sözümüz olsun bu talimat da bizim üstlerimizden, görüşeceğiz. Unutma her an bizi bekle" şeklinde mesaj atıldı.

Yorumlar

Kafkasya

Böyle serserileri ığdam edeceksiniz boşu boşuna içerde besleyip iyice şımartıyorlar.Yedikleri her lokma bu ülkeye ihanettir.

Hamdi

Devlet bu suç şebekesini çok hafife alıyor dün vatandaşa saldırıyorlardı bugün devlete saldırıyorlar heleki az bir fırsat oluşsa uluslararası desteği arkalarına alırlarsa bu şekilde devletin tüm kademelerine saldıracaklar hafife almayın bu katillerde ne aile ne toplum nede millet düşüncesi var kaybedecek sadece beş para etmez canları var
