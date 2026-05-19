Daltonlar çetesi, o hakimi açık açık tehdit etti! Yazdıkları resmen kan dondurdu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Gürcistan'da firari bulunan örgüt yöneticilerinin de yer aldığı şüpheliler hakkında, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz yıl aralık ayında, mahkeme başkanının kardeşi Ali Onur Atar'ın kardeşinin telefonuna atılan mesajda, 'Abinden sebep seni de öldüreceğiz, insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınıza bakıyor, bizim de iki parmağımızın arasına bakıyor, görüşeceğiz" ifadeleri yer aldı.