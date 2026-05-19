Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yerine sürpriz aday! Gelirse yer yerinden oynar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine sürpriz aday! Gelirse yer yerinden oynar

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları da başladı. İşte taraftarı heyecanlandıracak aday isimler...

Geride kalan sezonda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından yolların ayrılmasına karar verildi.

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından yönetim, takımı ayağa kaldıracak yeni teknik direktör arayışları için vakit kaybetmeden harekete geçti.

Yeni teknik adam arayışlarında önceliği yabancı isimlere veren siyah-beyazlı yönetimin listesinin ilk sırasında, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Nottingham Forest’ı çalıştıran Ange Postecoglou yer alıyor. Hücum futboluna verdiği önem ve agresif oyun anlayışıyla tanınan 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, şu an boşta olması sebebiyle teknik heyet içinde en güçlü yabancı aday olarak ön plana çıktığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin yerli teknik direktör havuzundaki bir numaralı hedefi ise Arda Turan oldu. Teknik direktörlük kariyerinde muazzam bir çıkış yakalayan ve Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’teki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak Avrupa'da büyük ses getiren genç çalıştırıcı listeye hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Başkan Serdal Adalı’nın Arda Turan ismine son derece sıcak baktığı ve genç teknik adamı siyah-beyazlı takımın başında görmek istediği öğrenildi.

Bu süreçte gündeme gelen isimlerden biri de Alman teknik adam Domenico Tedesco oldu. Tedesco’nun menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi.

arda iyidir, bizdendir

..........

Deli İbo

Şu andaki durumu ile Beşiktaş'ın bitkisel hayattan çıkabilmesi için mucize lazım. Bu takımın içinde 15-20 tane sadece rant için transferi yapılmış ıskarta konumunda futbolcu müsvettesi bulunmakta, bunları en az hasarla sepetlemek başlıbaşına bir olay. Bu bir, Galatasaray bir adama 75 milyon Euro verip aldığı ayarda oyuncuyu alabilecek bir babayiğit lazım, bu 2. Sadece bir futbolcu ile olmaz ona partner olabilecek değerlerde en az 5-6 futbolcu lazım, bu 3. Atanın ve tutanın en üst kalitede olması gerekir, bu 4. Birde bu futbolcu gurubunu yönetecek Antrönör ve ekibi lazım, bu 5. Bu oluşumun meydana getirebilmesi için büyük bir finans birikimi lazım, bu 6. Hadi bakalım bu şartları sağlayabilecek birisi varmı? Bilmiyorum.
