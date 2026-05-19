  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Finlandiya'nın Rusya sınırına sadece 10 kilometre mesafede yer alan Kuzey Karelya bölgesinde, madencilik tarihinde eşine daha önce hiç rastlanmamış kalitede ve zenginlikte devasa yeni altın yatakları keşfedildi. Bölgede sondaj ve arama faaliyetlerini yürüten madencilik şirketi Endomines, Ukkolanvaara kaya masifindeki tek bir sondaj kuyusunda birbirinden bağımsız yüksek kalitede dört yeni altın damarına ulaşıldığını resmen duyurdu.

#1
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Finlandiya devlet televizyonu ve radyo şirketi Yle’nin paylaştığı bilgilere göre, Rusya sınırına çok yakın mesafede bulunan Ukkolanvaara bölgesinde zengin altın rezervleri tespit edildi.

#2
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Bölgede arama faaliyetlerini yürüten madencilik şirketi Endomines, Ukkolanvaara kaya masifinde birbirinden bağımsız dört yeni altın yatağı daha keşfettiğini duyurdu.

#3
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Şirketin üst yöneticisi (CEO) Kari Vyhtinen, yeni keşif alanının şu an aktif olarak bilinen mevcut yatakların yaklaşık 5,8 kilometre güneyinde yer aldığını kaydetti:

#4
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

"Elde ettiğimiz son sonuçlar, Ukkolanvaara'daki Ukko yatağının ne kadar yüksek bir altın potansiyeline sahip olduğunu kesin olarak doğruluyor. Sadece tek bir kuyu sondajında bu kadar yüksek kalitede üç farklı altın bölgesiyle karşılaşmak, madencilik tarihinde daha önce hiç görmediğimiz, eşine rastlamadığımız bir durum."

#5
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Vyhtinen, kış şartlarında yürütülen zorlu sondaj çalışmalarının ardından ulaşılan maden kalitesinin, şirketin üretim kapasitesini ve bölgenin ekonomik değerini katlayacağına değindi. İlk tahminleri boşa çıkaran hacmin, Finlandiya’yı Avrupa’nın en önemli altın üreticilerinden biri haline getirebileceği öne sürüldü.

#6
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Öte yandan, Rusya sınırına sadece 10 kilometre uzaklıkta böylesine stratejik ve milyarlarca dolarlık bir rezervin bulunmasının, bölgedeki sınır güvenliği ve stratejik hamleler açısından da yakından takip edileceği ifade edildi.

#7
Foto - Her taşın altından külçe külçe altın fışkırıyor! Ekonomiyi tamamen değiştirecek rezerv bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı
Dünya

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşı Erbil Atay, yaşananları anlattı. Atay, sald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23