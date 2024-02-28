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Teknoloji-Bilişim
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Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

2024-02-28 22:11:17
Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

ABD'nin rekabet halindeki iki dev firması Google ve Microsoft arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

#1
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Silikon Vadisi'nde büyük bir çatışma patlak verdi.

#2
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Google, Microsoft'un bulut bilişim sektöründe tekelleşme girişimleriyle suçladı ve duruma acil müdahale çağrısında bulundu.

#3
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Google'ın üst düzey yöneticisi Amit Zavery, Microsoft'un bulut bilişim pazarında tek güç olma amacında olduğunu iddia etti.

#4
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Şirketin müşterilere alternatif seçenekler sunmadığını ve bunun sonucunda kullanıcıların hizmet kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

#5
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Bu suçlamalar, bulut bilişim sektöründe rekabetin arttığını gösteriyor. Özellikle Microsoft'un Azure platformunu geliştirerek yapay zeka teknolojilerini entegre etmesi, şirketi daha da güçlendirebilir.

#6
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Google'ın suçlamaları, hukuki çevrelerde de ciddi tartışmalara yol açtı. Amerika Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Birliği, Microsoft ve diğer büyük bulut bilişim firmaları için geniş kapsamlı bir tekel soruşturması başlattı.

#7
Foto - Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Microsoft henüz suçlamalara resmi bir yanıt vermedi. Ancak, bu çatışma sektörde büyük yankı uyandırdı ve teknoloji dünyasında nasıl bir etki yaratacağı tam olarak bilinmiyor.

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