2024-02-28 22:11:17 Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama
ABD'nin rekabet halindeki iki dev firması Google ve Microsoft arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.
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ABD'nin rekabet halindeki iki dev firması Google ve Microsoft arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.
Silikon Vadisi'nde büyük bir çatışma patlak verdi.
Google, Microsoft'un bulut bilişim sektöründe tekelleşme girişimleriyle suçladı ve duruma acil müdahale çağrısında bulundu.
Google'ın üst düzey yöneticisi Amit Zavery, Microsoft'un bulut bilişim pazarında tek güç olma amacında olduğunu iddia etti.
Şirketin müşterilere alternatif seçenekler sunmadığını ve bunun sonucunda kullanıcıların hizmet kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.
Bu suçlamalar, bulut bilişim sektöründe rekabetin arttığını gösteriyor. Özellikle Microsoft'un Azure platformunu geliştirerek yapay zeka teknolojilerini entegre etmesi, şirketi daha da güçlendirebilir.
Google'ın suçlamaları, hukuki çevrelerde de ciddi tartışmalara yol açtı. Amerika Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Birliği, Microsoft ve diğer büyük bulut bilişim firmaları için geniş kapsamlı bir tekel soruşturması başlattı.
Microsoft henüz suçlamalara resmi bir yanıt vermedi. Ancak, bu çatışma sektörde büyük yankı uyandırdı ve teknoloji dünyasında nasıl bir etki yaratacağı tam olarak bilinmiyor.
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