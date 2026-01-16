  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Operasyon başlar başlamaz Ahmed El Şara kameralar karşısına geçerek duyurdu: Kapıyı açıyoruz Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi Devasa canlı, 14 bin 400 yıl öncesinden geliyor: Beklenmedik olay... Bilim hakkında kritik bilgileri çıkardı! Cihat Yaycı, Tom Barrack ve Yaşar Güler'in o karesiyle ilgili gerçeği açıkladı Trump ABD ile uyumsuz ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Son durum ne? Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay gündem oldu
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Devasa canlı, 14 bin 400 yıl öncesinden geliyor: Beklenmedik olay... Bilim hakkında kritik bilgileri çıkardı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devasa canlı, 14 bin 400 yıl öncesinden geliyor: Beklenmedik olay... Bilim hakkında kritik bilgileri çıkardı!

Sibirya'nın dondurucu toprakları, 14 bin 400 yıl öncesinden gelen bir canlıya ilişkin haber kamuoyunda büyük yankı oluşturdu. Bilim insanlarının yeni yaptığı araştırmalar sonuçlandı! Bilim gün yüzüne çıkardı. Bilim için bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

#1
Foto - Devasa canlı, 14 bin 400 yıl öncesinden geliyor: Beklenmedik olay... Bilim hakkında kritik bilgileri çıkardı!

Sibirya'nın dondurucu toprakları, 14 bin 400 yıl öncesine gelen bir canlı bir dramı gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, donmuş toprak tabakasında mühürlenmiş bir kurt yavrusunun kalıntılarını incelerken, hayvanın midesinde henüz tam olarak sindirilmemiş bir parça et buldu. Bu antik “son yemek”, Buzul Çağı’nın en heybetli canlılarından biri olan yünlü gergedanların son günlerine dair sıra dışı bilgiler sunuyor.

#2
Foto - Devasa canlı, 14 bin 400 yıl öncesinden geliyor: Beklenmedik olay... Bilim hakkında kritik bilgileri çıkardı!

İki tonluk bu devasa canlının bir parçasının, küçük bir kurt yavrusunun midesinde bu kadar iyi korunmuş olması, tarihte ilk kez başka bir hayvanın midesinden tam bir genom dizilimi elde edilmesini sağladı. Tumat köyü yakınlarında bulunan bu küçük kurt yavrusu ve kız kardeşi, soğuk sayesinde adeta mumyalanarak günümüze ulaşmış durumda. 2022 yılında yapılan laboratuvar analizleri, yavrunun yediği etin yünlü gergedana (Coelodonta antiquitatis) ait olduğunu kesinleştirdi. Ancak binlerce yıl sonra bu DNA’yı ayrıştırmak hiç de kolay olmadı ve araştırmacılar, kurdun kendi genetik verisi ile gergedanın parçalanmış gen dizilerini birbirinden ayırmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcıydı: Nesli tükenmek üzere olan bu türün, sanılanın aksine son anlarına kadar genetik olarak oldukça sağlıklı olduğu anlaşıldı.

#3
Foto - Devasa canlı, 14 bin 400 yıl öncesinden geliyor: Beklenmedik olay... Bilim hakkında kritik bilgileri çıkardı!

Beklenmedik son! Genellikle bir türün yok oluşu, nesiller boyu süren akraba evlilikleri ve genetik çeşitliliğin azalmasıyla birlikte gelen yavaş bir süreç olarak görülüyor. Ancak bu gergedandan elde edilen veriler, popülasyonun hala güçlü ve genetik açıdan çeşitliliğini koruduğunu gösteriyor. Bu durum, yünlü gergedanların fosil kayıtlarından silinmesinden sadece 400 yıl önce bile durumlarının pek de kötü olmadığını kanıtlıyor. Uzmanlar, yaklaşık 35 bin yıl önce yaşam alanları daralmaya başlayan bu türün, Kuzeydoğu Sibirya’da son kalesini kurduğunu ve orada dengeli bir şekilde yaşamaya devam ettiğini belirtiyor. Peki, genetik olarak bu kadar sağlıklı bir popülasyon nasıl oldu da bu kadar hızlı yok oldu? Araştırmacılara göre bunun sebebi genetik bozulmadan ziyade, “Bølling–Allerød” olarak bilinen ani ve şiddetli iklim ısınması dönemiydi. Buzul Çağı’nın o derin dondurucu etkisinin kırıldığı bu kısa sıcaklık artışı, buzulların çökmesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oldu. Yünlü gergedanların dünyası o kadar hızlı değişti ki, bu değişim gen haritalarında bir iz bırakmaya vakit kalmadan türün sonunu getirdi. Bu antik keşif, sadece geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, günümüzde insan eliyle tetiklenen iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalan modern türler için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Yünlü gergedanların hikayesi, bir türün genetik sağlığı yerinde olsa bile, çevre koşullarının hızı karşısında ne kadar savunmasız kalabileceğini acı bir şekilde gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Ümit Karan hakkında şok karar
Gündem

Ümit Karan hakkında şok karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vatandaşlara büyük hizmetler yapmaya devam ediyor. Trabzon'da "Net Konuşalım" pro..
Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda 50 şüphelinin tutuklandığını açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23