SON DAKİKA
Gündem
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava resmen geri döndü. Valilikten yapılan son açıklamada kar yağışı için tarih verildi.

Foto - İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

stanbul’da, akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Etkili olan yağışın ardından Silivri ve Çatalca’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Rüzgarla birlikte zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı sürüyor.

Foto - İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

Foto - İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın da 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi.

Foto - İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

