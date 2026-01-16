Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı

Açıklamalarında çevresel toksinlere özellikle dikkat çeken Karatay, bromür, klorür, florür ve perklorat gibi maddelerin günlük yaşamda vücudu sürekli bombardıman altında bıraktığını ifade etti. Bu kimyasalların hormonal sistemi bozduğunu ve hücresel enerji üretimini sekteye uğrattığını söyledi. Canan Karatay’a göre saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biri de tarım ilaçları. Pestisitler, herbisitler ve fungisitler yalnızca böcekleri değil, insan hücrelerini de olumsuz etkiliyor. Bu maddeler zamanla vücutta birikerek hücresel hasara ve saç dökülmesine yol açabiliyor. Karatay, kemoterapi sürecinde yaşanan saç dökülmesini örnek göstererek, bu durumun hücrelerin nasıl etkilendiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Kanser hücrelerini yok etmek amacıyla verilen ilaçların, sağlıklı hücreleri de etkilediğini belirten Karatay, bu nedenle sadece saçların değil, vücuttaki tüm kılların dökülebildiğini hatırlattı. Açıklamalarının sonunda önemli bir uyarıda bulunan Canan Karatay, saç dökülmesi yaşayanların çözümü kimyasal ürünlerde aramaması gerektiğini vurguladı. Karatay’a göre esas çözüm, sağlıklı beslenme, toksinlerden mümkün olduğunca uzak durma ve vücudun doğal dengesini yeniden kurmak.